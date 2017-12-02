Kazanan Azubuike- Dia Oldu
Süper Ligin yayıncı kuruluşu beIN Sports tarafından hazırlanıp, yayınlanan ‘En Büyük Biziz’ programında bu kez Evkur Yeni Malatyasporlu futbolcular yarıştı.
Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde gerçekleştirilen yarışmada Okechukwu Godson Azubuike-İssiar Dia ikilisi, Sadık Çiftpınar-Mustafa Batuhan Altıntaş ikilisine karşı yarıştı. Üst direk, gözü kapalı penaltı, gol olur ve gelişine vurdu etaplarından oluşan yarışma büyük bir heyecana sahne oldu. Kıyasıya rekabetin yaşandığı yarışma sonuna kadar heyecanlı ve renkli geçti.
Toplam dört etaptan oluşan yarışmayı Okechukwu Godson Azubuike-İssiar Dia ikilisi kazandı.
Yeni Malatya Gazetesi
Yorumlar
YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."