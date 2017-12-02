Kazanan Azubuike- Dia Oldu

Süper Ligin yayıncı kuruluşu beIN Sports tarafından hazırlanıp, yayınlanan ‘En Büyük Biziz’ programında bu kez Evkur Yeni Malatyasporlu futbolcular yarıştı.

Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde gerçekleştirilen yarışmada Okechukwu Godson Azubuike-İssiar Dia ikilisi, Sadık Çiftpınar-Mustafa Batuhan Altıntaş ikilisine karşı yarıştı. Üst direk, gözü kapalı penaltı, gol olur ve gelişine vurdu etaplarından oluşan yarışma büyük bir heyecana sahne oldu. Kıyasıya rekabetin yaşandığı yarışma sonuna kadar heyecanlı ve renkli geçti.

Toplam dört etaptan oluşan yarışmayı Okechukwu Godson Azubuike-İssiar Dia ikilisi kazandı.

Yeni Malatya Gazetesi