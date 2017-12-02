Final

Final

Örnek Resim


Arion

Arion

Malatya Haber -

Kazanan Azubuike- Dia Oldu

Kazanan Azubuike- Dia Oldu
  • 02.12.2017
  • 0

Süper Ligin yayıncı kuruluşu beIN Sports tarafından hazırlanıp, yayınlanan ‘En Büyük Biziz’ programında bu kez Evkur Yeni Malatyasporlu futbolcular yarıştı.

Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde gerçekleştirilen yarışmada Okechukwu Godson Azubuike-İssiar Dia ikilisi, Sadık Çiftpınar-Mustafa Batuhan Altıntaş ikilisine karşı yarıştı.  Üst direk, gözü kapalı penaltı, gol olur ve gelişine vurdu etaplarından oluşan yarışma büyük bir heyecana sahne oldu. Kıyasıya rekabetin yaşandığı yarışma sonuna kadar heyecanlı ve renkli geçti.

Toplam dört etaptan oluşan yarışmayı Okechukwu Godson Azubuike-İssiar Dia ikilisi kazandı.

Yeni Malatya Gazetesi

Etiketler: / /

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."