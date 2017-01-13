“Biz Takımın Menfaatini Düşünüyoruz”

TFF 1. Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’un Teknik Direktörü İrfan Buz, Cumartesi günü İnönü Stadı’nda oynanacak ve 13.00’de başlayacak olan Sivasspor maçıyla ilgili olarak “Biz Malatya’da, kendi sahamızda, kendi seyircimizin önünde oynuyoruz. İçeride 3 puanı almak istiyoruz. İyi bir mücadele olacağını düşünüyorum. Kazanan taraf biz olmalıyız” dedi.

Tecrübeli teknik adam, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde gazetecilere Antalya’daki kamp çalışmaları, transferdeki son durum ve Sivasspor maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

“KAMP ÇALIŞMALARI VERİMLİ GEÇTİ”

Buz, Antalya’daki devre arası kamp çalışmalarının verimli geçtiğini ifade ederek, “Arkadaşlarımız çok özverili ve azimli bir çalışma içerisindeydi. Kamp dönemini çok iyi geçirdik. Ligin ikinci yarısına iyi hazırlandığımızı düşünüyoruz” dedi.

Ligin ikinci yarısına Sivasspor maçıyla start vereceklerini kaydeden tecrübeli teknik adam, “Çok önemli bir müsabakaya çıkıyoruz. Bu ciddi müsabakayı, seyircilerimizin desteğiyle kazanıp, 3 puanı almak istiyoruz” diye konuştu.

“TRANSFER ÇALIŞMALARI BİTMEDİ”

Buz, transfer çalışmalarının devam ettiğini belirterek, şunları söyledi:

“Transferde, yönetimimize hangi mevkilerde futbolcu istediğimizi ilettik. Onlar üzerinde çalışmalar devam ediyor. İki futbolcuyu takımımıza kazandırdık. Stoper mevkiinde zaman zaman sıkıntılar yaşadık. Sol stoper olarak Sezer Özmen’i aldık. 24 yaşında genç bir futbolcu olmasına rağmen tecrübeli bir arkadaşımızı takıma kazandırdık. İleride de takım boyunu uzatma açısından, pivot tarzında uzun böyle bir santrafora da ihtiyaç vardı. O da Ahmet Aras olarak gerçekleşti. Transferimiz tabi bitmedi.”

“SPORTİF DİREKTÖRE SORMAK GEREKİYOR”

Takıma katmayı istedikleri bazı futbolcuların farklı kulüpleri tercih ettiklerini dile getiren Buz, “Biz, yönetimimize mevkileri söyledik, onlar bir çalışma içerisine girdi. Birkaç tane daha ismimiz vardı ancak onlar farklı kulüpleri tercih ettiler. Örneğin Göztepe’yi, Murat Akın’ı bizde istedik. Canberk Dilaver’i bizde istedik. Ama kardeşlerimiz tercihlerini farklı kullandı. O da normal. Transfer çalışmaları devam ediyor. Son aşamasını futbolcularla yönetim görüştüğü için, sportif direktöre sormak gerekiyor. Ben olaylara teknik açısından bakıyorum. Gereken mevkilere kimleri almamız gerektiğini söylüyorum. Diğer olaylar yönetimsel anlamda olduğu için, onlara detaylı olarak girmiyorum. Görüşmelerde futbolcular ya da onların temsilcileriyle ben girmiyorum, yönetimimiz giriyor. Tam detaylı olarak onlar daha sağlıklı bir şekilde size cevap verebilir” şeklinde konuştu.

“BİZ, YENİ MALATYASPOR’UN MENFAATİNİ DÜŞÜNÜYORUZ”

Tecrübeli teknik adam, ikinci yarı öncesi stat konusuyla ilgili yaptığı değerlendirmede ise “Biz, gerçekten Yeni Malatyaspor’un menfaatini düşünüyoruz. Diğer kulüpler gibi bizde takımımızın menfaatini düşünüyoruz. Göztepe mesela kendi tercihini, Bornova’dan yana kullandı. Herkes kendi avantajına bakıyor. Bizde dedik ki şartlarımız eğer kötüyse, Adana Demirspor maçını gördünüz. Belki de bizim sahamız, Türkiye’nin en kötü sahalarından birisi ama orada çalışan arkadaşlarla hiç alakası yok. Onlar elinden gelen her şeyi yapıyorlar. Stadımız eski artık gitmiyor. İnsanlar şimdi zannediyor ki ‘çimi kaldırın yapın’ olmuyor. O belirli bir süreç alıyor. 4-5 aylık bir süreci kapsıyor. Yeni stadımız bitmek üzere, o çalışmalar devam ederken, en iyisini yapmaya çalışıyorlar ama maalesef durumlar böyle. Yönetimimizde herkesle istişare içerisinde bulundu. İstanbul’da nasıl olur diye konuştuk. Yapmak istedik ama şartlar, parametreler farklı bir boyuta döndü. Tabi bizde bir taraftan Malatya’da oynamak istiyoruz. Sivasspor’da gelip yüzde 50 bir seyirci potansiyeli çıkarınca, bizde kendi evimizde oynamak istedik. İnsanlarımızda bunu gayet iyi ve normal karşıladı. Tabi onlarda burada oynamamızı istiyorlar. Destekleyen de vardı. Sonuçta buna karar verdik. Ne olursa olsun kendi taraftarlarımızın önünde, bu maçı Malatya’da oynayacağız. O yüzden bu olayı kapatmış vaziyette, müsabakaya konsantre olduk” ifadelerini kullandı.

“KAZANAN TARAF BİZ OLMALIYIZ”

Sivasspor ile ciddi bir karşılaşma oynayacaklarını ve iç sahada 3 puanı almak istediklerini kaydeden Buz, “Rakibimize karşı oynuyoruz. Aramızda 2 puanlık bir fark var. Onlarda çok ciddiler. Demeçlere baktığınız zaman açık ara farkla şampiyon olmak istiyorlar. Mesut hocanın söyledikleri ve yaptıkları transferler belli. Son dönemde takıma Gekas’ı da kazandırdılar. Önemli bir müsabakaya çıkacağız. Biz Malatya’da, kendi sahamızda, kendi seyircimizin önünde oynuyoruz. İçeride 3 puanı almak istiyoruz. İyi bir mücadele olacağını düşünüyorum. Kazanan taraf biz olmalıyız” dedi.

“KİM İYİ DESTEK VERİYORSA O İPİ GÖĞÜSLEYECEK”

Buz, Boluspor maçında futbolcuların iyi bir mücadele ortaya koyduklarını ifade ederek, “Arkadaşlarımız Boluspor karşısında iyi bir mücadele çıkarttı. Kardeşlerimizde formdaydı. Sivasspor karşısında da çok fazla değişiklik olacağını düşünmüyorum. Amutu idmanlara katıldı. Belki kadroda olma durumu olabilir. Son çalışmalar sonunda bakacağız. Kadromuz belli. İki tane kardeşimizde özellikle mevkisel anlamda Bize ilerleyen haftalarda da katkı sağlayacağını düşünüyorum. Çünkü ikisi de oynamadılar ve buraya oynamak için geldiler. İkisi de buraya katkı sağlamak istiyor. Herkesin yapacağı burada bizlere destek vermektir. Kim iyi destek veriyorsa o ipi göğüsleyecek” diye konuştu.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi