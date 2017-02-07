“Kazanıp Yolumuza Devam Etmek İstiyoruz”

TFF 1. Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’un Teknik Direktörü İrfan Buz, Denizlispor maçıyla birlikte ligde istedikleri sonuçları alıp, yollarına iyi bir şekilde devam etmek istediklerini söyledi.

Lige verilen arayı Antalya’da yaptıkları kamp çalışmasıyla değerlendirdiklerini ifade eden Buz, “Kamp çalışmalarımız oldukça verimli geçiyor. Güzel bir ortam var” dedi.

Tecrübeli teknik adam, sakatlığı olan futbolcularında bu süreçte aralarına katıldığını ifade ederek, şunları söyledi:

“Dialiba ve Mehmet Sak takımla birlikte çalışmalara başladı. Sadık Çiftpınar ise takımdan ayrı çalışmalarını sürdürüyor. Denizlispor karşılaşmasına kadar bu futbolcularımızın hazır olacağını umuyoruz.”

Devre arasında takıma önemli isimlerin katıldığını dile getiren Buz, “Sezer Özmen, Ahmet Aras ve Ferhat Kiraz’dan sonra orta sahaya Murat Yıldırım, Forvet hattına da Ayite’yi transfer ettik. Bu transferlerin hepsi takımımız adına önemliydi. Murat Yıldırım ile Bursa’da birlikte çalışmıştım; defansif, ofansif, sağ ve sol oynayabilen bir futbolcumuz. Ayrıca önemli bir santraforu takımımıza kazandırdık. Bu ligi iyi tanıyan ve gol krallığı yaşamış bir futbolcu ve onunla birlikte daha da güçlendik. Transferlerimizin hepsinin takımımıza büyük katkılar sağlayacağına inanıyoruz” diye konuştu.

Tecrübeli teknik adam, İstanbul’da oynayacakları Denizlispor karşılaşmasına en iyi şekilde hazırlandıklarını belirtti.

Ziraat Türkiye Kupası nedeniyle lige verilen araya kötü girdiklerini anımsatan Buz, “Samsunspor maçı bizim adımıza kötüydü. Futbolcularımızda bunun bilincindeler. Önümüzde Denizlispor karşılaşması var ve bu karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Bu karşılaşmayı kazanıp, yolumuza iyi bir şekilde devam etmek istiyoruz. Maç İstanbul’da oynanacak ve sahadan 3 puanla ayrılmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Tecrübeli teknik adam, takım olarak Denizlispor karşılaşmasına iyi konsantre olduklarını kaydederek, şunları söyledi: “Takım olarak Denizlispor maçına odaklandık. Bu anlamda hazırlıklarımız oldukça iyi gidiyor. Çok iyi çalışıyoruz. Ligde iyi sonuçlar alıp, ligi hedeflediğimiz gibi tamamlamak istiyoruz. Bu anlamda futbolcularımızla iyi bir çalışma dönemi geçiriyoruz. Denizlispor maçıyla birlikte istediğimiz sonuçları alacağız.”

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi