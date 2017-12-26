“Kazanmak Çok Güzel”
Evkur Yeni Malatyaspor’un orta saha oyuncusu Okechukwu Godson Azubuike, Kayserispor karşısında aldıkları 3 puan için mutlu olduklarını ifade ederek, devre arasına mutlu girdiklerini söyledi.
İlk yarının son haftasında deplasmanda Kayserispor’u 1-0 mağlup eden Evkur Yeni Malatyaspor’da büyük sevinç yaşayan Nijeryalı orta saha oyuncusu Okechukwu Godson Azubuike, ilk yarıyı galibiyetle tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.
Sosyal medya hesabında Kayserispor karşısında atılan gol sonrası yaşadıkları sevincin fotoğrafını paylaşan genç oyuncu, “Kazanmak çok güzel. Taraftarlara bizi Kayserispor deplasmanında yalnız bırakmadıkları ve destekledikleri için teşekkür ediyorum” dedi.
Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi
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