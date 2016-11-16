“Kazanmak İçin Gideceğiz”

TFF 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor’un Sportif Direktörü Ali Ravcı, Eskişehirspor deplasmanına kazanmak için gideceklerini söyledi.

Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde gazetecilere açıklamada bulunan Ravcı, haftalar ilerledikçe sakatlıklar ve kart cezalılarının baş gösterdiğini kaydederek, bunların futbolun doğasında olduğuna dikkat çekti.

Ravcı, Sedat Ağçay ve Micheal Pereira’nın kart cezalısı olduklarını anımsatarak, “İyi oyuncumuz Eskişehirspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Bizim için biraz sıkıntı gibi görünse de ben işin açıkçası o gözle görmüyorum. Çünkü takım içerisinde bulunan bütün oyuncularımız bizim için değerli, biz hepsini aynı kalite ve aynı değerde görüyoruz. Umut ediyorum ki o arkadaşlarımızın yerine oynayacak diğer kardeşlerimizde sonuna kadar mücadelelerini sürdürecekler ve ellerinden geleni yapacaklardır. O yüzden ben ‘takımda eksikler, sakat ya da kart cezalısı futbolcular var’ diye bakmıyorum” diye konuştu.

Eskişehirspor’un durumunun kendilerini ilgilendirmediğini dile getiren Ravcı, şunları söyledi: “Bizim için her hafta olduğu gibi önemli bir maç. Eskişehirspor maçına da diğer maçlarda olduğu gibi aynı ciddiyetle hazırlanıyoruz. Eskişehirspor’un kadro ya da isim olarak güçlü olması bizi hiç ilgilendirmiyor. Biz kendimize bakıyoruz. Biz ne yapabileceğimize bakıyoruz.”

Ravcı, milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı en iyi şekilde değerlendirdiklerini kaydederek, “İyi bir çalışma dönemi geçirdik. Eskişehirspor maçına en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Deplasmana kazanmak için gideceğiz” dedi.

Yeni Malatya Gazetesi