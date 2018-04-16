“Kazanmak İstedik Ama Olmadı”

Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’un takım ikinci kaptanı ve defans oyuncusu Sadık Çiftpınar, ligin 29.haftasında sahalarında 1-1 berabere kaldıkları Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasıyla ilgili “Kazanmak istedik ama olmadı” yorumunu yaptı.

Ligin 29.haftasında sahasında küme düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Aytemiz Alanyaspor’u konuk eden Evkur Yeni Malatyaspor, kalesinde son dakikada gördüğü golle 3 puandan oldu. Son dakika golüyle sahadan 1-1 berabere ayrılan sarı kırmızılılar, 29 haftalık bölümde 38 puan topladı.

Kaçan galibiyet sonrası büyük üzüntü yaşayan teknik heyet ve futbolcular, ligin alt sıralarındaki takımların aldığı sonuçlara göre kalan haftalar öncesi daha da rahatlarken, 40 puan hedefine bir adım daha atmış oldu.

Takımın ikinci kaptanlığını yapan defans oyuncusu Sadık Çiftpınar, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında kaçan galibiyetten dolayı üzgün olduklarını ifade ederek, “Kazanmak istedik ama olmadı. Yediğimiz son dakika golüne en az taraftarlarımız kadar bizlerde üzüldük. İnşallah bunun telafisini yapmayı Rabbim bizlere nasip eder” dedi.

Çiftpınar, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında kendilerini yalnız bırakmayan taraftarlara da teşekkür ederek, şunları söyledi:

“Destek veren, dua eden taraftarlarımıza ve herkese çok teşekkür ederim. Oynayan, oynamayan tüm takım arkadaşlarımın emeğine sağlık. Ligde kalan maçlarda istediğimiz sonucu alıp, ligi en iyi yerde tamamlayacağız.”

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi