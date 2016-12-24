“Kazanmaya Çok İhtiyacımız Vardı”

TFF 1. Ligde Boluspor evinde oynadığı Evkur Yeni Malatyaspor’a 5-1 mağlup olurken, maç sonunda iki takımın teknik adamı açıklamalarda bulundu.

Buz: “Kazanmayı çok istedik”

Evkur Yeni Malatyaspor’un Teknik Direktörü İrfan Buz, Boluspor maçını farklı kazandıkları için mutlu olduğunu bildirdi ve “Kazanmaya çok ihtiyacımız vardı.. Özellikle devre arasına moralli girmek açısından..” dedi.

Teknik Direktör Buz 5-1’lik skoru değerlendirirken, çok önemli bir müsabakayı kazandıklarını belirtti ve şöyle devam etti:

“Bizim açımızdan çok önemli bir müsabakaya çıktık. Her iki takım için de önemliydi. Zor bir deplasmana geldiğimizi düşünüyoruz. Ancak gerçekten çok istedik, son haftalarda istediğimiz skorlarla ayrılamadık. O yüzden kazanmaya çok ihtiyacımız vardı.. Özellikle devre arasına moralli girmek açısından.

Futbolcu kardeşlerimiz son haftalarda belki skor anlamında iyi skorlar alamadılar ancak kötü oynadığımızı düşünmüyorum. Bu maçta da 5-1 kazandığımız için çok mutluyum. Boluspor da çok iyi bir mücadele veriyor. Sezon başında takımları saydığınız zaman Göztepe’yi, Eskişehir’i, Adana Demirspor’u sayardınız ama Yeni Malatya ve Boluspor’u saymazdınız. Bence Boluspor çok iyi bir sezon yaşadı. Ne olursa olsun bu yarışın içinde olmaları, buraya kadar getirmeleri başarıdır. Boluspor’u tebrik ediyorum.”

Bolu Cephesi..

TFF 1. Lig’in 16. haftasında sahasında Evkur Yeni Malatyaspor’a 5-1 yenilen Boluspor’un teknik direktörü Fuat Çapa, “Ben ilk devreyi gayet iyi geçirdiğimizi düşünüyorum. Çünkü sezon başında bu sezon altyapıyı yapıp, bundan sonraki sezonlarda hedefi olan takımlar arasında olacağımızı söylemiştik.” dedi. Çapa maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, sezon başından beri büyük bir emek verdiklerini vurgulayarak, Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasında bu emeğe rağmen kötü bir sonuç elde ettiklerini belirtti.

Bazı neticeleri önceden öngörmenin mümkün olmadığını dile getiren Çapa, “Bugün karşılaşmanın bizim adımıza zor geçeceğini zaten bekliyorduk. Hafta içerisinde serum yiyen 2 arkadaşımız vardı. Bugün 2 futbolcumuz iğneyle sahaya çıktı. Bundan dolayı sıkıntı olacağını tahmin ediyorduk ama skorun bu şekilde olacağını ya da ilk devre bu kadar kötü oynayacağımızı beklemiyorduk. Çünkü bu kadar kötü oynamaya ve kötü mücadele etmeye kimsenin hakkı yok.” diye konuştu.

Boluspor’un sezonun ilk 16 haftasında elde ettiği puanı değerlendiren Çapa, “Ben ilk devreyi gayet iyi geçirdiğimizi düşünüyorum. Çünkü sezon başında bu sezon altyapıyı yapıp, bundan sonraki sezonlarda hedefi olan takımlar arasında olacağımızı söylemiştik. Bu açıdan iyiyiz. Liderle şu an 4 puan farkımız var. Bu kapanmayacak bir durum değil. Sezon başı kadromuz yoktu. Kimin neyi nasıl yapacağı belli değildi ama şu anda elimizde oyuncularımızla ilgili ve ne yapacaklarıyla ilgili çok fazla veri var.” ifadelerini kullandı.

Bolu, iha- AA