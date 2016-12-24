“Kazanmaya Çok İhtiyacımız Vardı”
TFF 1. Ligde Boluspor evinde oynadığı Evkur Yeni Malatyaspor’a 5-1 mağlup olurken, maç sonunda iki takımın teknik adamı açıklamalarda bulundu.
Buz: “Kazanmayı çok istedik”
Evkur Yeni Malatyaspor’un Teknik Direktörü İrfan Buz, Boluspor maçını farklı kazandıkları için mutlu olduğunu bildirdi ve “Kazanmaya çok ihtiyacımız vardı.. Özellikle devre arasına moralli girmek açısından..” dedi.
Teknik Direktör Buz 5-1’lik skoru değerlendirirken, çok önemli bir müsabakayı kazandıklarını belirtti ve şöyle devam etti:
“Bizim açımızdan çok önemli bir müsabakaya çıktık. Her iki takım için de önemliydi. Zor bir deplasmana geldiğimizi düşünüyoruz. Ancak gerçekten çok istedik, son haftalarda istediğimiz skorlarla ayrılamadık. O yüzden kazanmaya çok ihtiyacımız vardı.. Özellikle devre arasına moralli girmek açısından.
Futbolcu kardeşlerimiz son haftalarda belki skor anlamında iyi skorlar alamadılar ancak kötü oynadığımızı düşünmüyorum. Bu maçta da 5-1 kazandığımız için çok mutluyum. Boluspor da çok iyi bir mücadele veriyor. Sezon başında takımları saydığınız zaman Göztepe’yi, Eskişehir’i, Adana Demirspor’u sayardınız ama Yeni Malatya ve Boluspor’u saymazdınız. Bence Boluspor çok iyi bir sezon yaşadı. Ne olursa olsun bu yarışın içinde olmaları, buraya kadar getirmeleri başarıdır. Boluspor’u tebrik ediyorum.”
Bolu Cephesi..
TFF 1. Lig’in 16. haftasında sahasında Evkur Yeni Malatyaspor’a 5-1 yenilen Boluspor’un teknik direktörü Fuat Çapa, “Ben ilk devreyi gayet iyi geçirdiğimizi düşünüyorum. Çünkü sezon başında bu sezon altyapıyı yapıp, bundan sonraki sezonlarda hedefi olan takımlar arasında olacağımızı söylemiştik.” dedi. Çapa maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, sezon başından beri büyük bir emek verdiklerini vurgulayarak, Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasında bu emeğe rağmen kötü bir sonuç elde ettiklerini belirtti.
Bazı neticeleri önceden öngörmenin mümkün olmadığını dile getiren Çapa, “Bugün karşılaşmanın bizim adımıza zor geçeceğini zaten bekliyorduk. Hafta içerisinde serum yiyen 2 arkadaşımız vardı. Bugün 2 futbolcumuz iğneyle sahaya çıktı. Bundan dolayı sıkıntı olacağını tahmin ediyorduk ama skorun bu şekilde olacağını ya da ilk devre bu kadar kötü oynayacağımızı beklemiyorduk. Çünkü bu kadar kötü oynamaya ve kötü mücadele etmeye kimsenin hakkı yok.” diye konuştu.
Boluspor’un sezonun ilk 16 haftasında elde ettiği puanı değerlendiren Çapa, “Ben ilk devreyi gayet iyi geçirdiğimizi düşünüyorum. Çünkü sezon başında bu sezon altyapıyı yapıp, bundan sonraki sezonlarda hedefi olan takımlar arasında olacağımızı söylemiştik. Bu açıdan iyiyiz. Liderle şu an 4 puan farkımız var. Bu kapanmayacak bir durum değil. Sezon başı kadromuz yoktu. Kimin neyi nasıl yapacağı belli değildi ama şu anda elimizde oyuncularımızla ilgili ve ne yapacaklarıyla ilgili çok fazla veri var.” ifadelerini kullandı.
Bolu, iha- AA
BU TAKIMA DESTEK VERECEK SAYIN MALATYAMIZIN DEĞERLİ ZENGİNLERİ BİRER FUTBOLCUNUN TAKIMA KAZANDIRILMASINI SAĞLASANIZ YETER.BUNUDA YAPACAK BİRÇOK ZENGİNİMİZ VAR AMA BAŞKA YERLERE YAPIYORLAR.MALATYALI OLDUĞUNUZU GÖSTERİN ARTIK.UTANAN NÜFUSUNU DEĞİŞSİN.BİZ MALATYALIYIZ GURURLA.
SAYIN FUTBOLSEVERLER;
HİÇBİR TEKNİK ADAM KARİYERİNİ KAYBETME PAHASINA SAHAYA YENİLMEK ÜZERE ÇIKMAZ.ELBETTE FUTBOL BU HER ZAMAN GALİP GELEMEZSİNİZ.O GÜN FUTBOLCULARIN İÇİNDE BULUNDUĞU DURUM BİLE ÖNEMLİ.HOCA ÇIKIP OYNAYACAK DEĞİL YA.BAKIN EĞER BUGÜN 5 MAÇI ALMIŞ OLSAYDIK AÇIK ARA LİDER İKİNCİ YARI İÇİNDE BÜYÜK BİR ŞANSLA BAŞLAYACAKTIK.AMA OLMADI.SON MAÇA BAKTIĞINIZDA 5 MAÇI KAYBEDEN FUTBOLCULARDAN KURULU AYNI TAKIM 5 FOL ATARAK SEZONUN EN İYİ MAÇINI OYNADILAR.BEN İNANIYORUM Kİ BAŞTA SAYIN YÖNETİCİLER OLMAK ÜZERE İRFAN BUZ HOVAMIZIN EKİBİNİN AZMİ VE FUTBOLCU KARDEŞLERİMİZİN ZAFERİYLE BİZ BU İPİ GÖĞÜSLEYECEĞİZ.GÖĞÜSLERKENDE AĞLAYACAĞIZDA.ÇÜNKÜ YERİ GELİP YİNE KAYBEDECEĞİZ.BAKIN BU İŞLER PARA İLE OLUYOR TAKIMI GİDİP SAHADA KÜFÜR EDEREK OLMUYUR.BİZLERİN ALMIŞ OLDUĞU 15-20 TL TUTARINDAKİ BİLETLER TAKIMIN BİR ÖĞÜN YEMEK PARASI ARKADAŞLAR.HEM MADDİ HEMDE MANEVİ OLARAK EL ELE VERİP ZAFER DE DE YENİLGİ DE DE BU TAKIM BİZİM.GELİYORUZ SÜPER LİG İRFAN HOCAMIZLA GELİYORUZ.
1Göztepe31
2YeniMalatyaspor30
3Eskişehirspor28
4Sivasspor28
Sıralama bu şekilde oldu Büyük ihtimal Bu 4 akımı şampiyonuluğa oynayacak ilk yarıda MALATYA Çok Büyük Avantaj Yakalamıştı ne olduysa son 5 hafta çuvalladı .Malatya yarışı sürdüre bilmesin için kaleci dahil bir kaç iyi transfer yapması gerek
çok pozitif enerji veriyorsun hocam isteğimiz odurki oyun aksın kanatlardan uzun paslarla bindirelim sürekli göze gönüle hoş gelen futbol oynayalım sorun değil yenilsekte üzülmeyiz futbolcularımızda sizde iyi niyetlisiniz biliyoruz.
su gercekki hocammiz iyi ilk 11 idare eder ama kenar zayif
2-3 sakatin oldumu vay haline dedigim gibi iiyi bir kaleci 1 tane saglam defans 1 ortaa saha 1 forvet. ve super lig isteniyorsa bu 4 futbolcuda direkt 11 de oynayabilecek kapasitede olmali
Sayın irfan hocam ilk sezon için iyi puanla bitirdik elinize yureginize sağlık, ancak dikkat edilmesi gereken konular var defansimiz halen sıkıntılı bu kendi içimizde bir sorun, dışsal olarak bu takım ilk sezon hiç penaltı kullanmadi verilmesi net olan 4 penaltimiz vardı verilmedi bütün maçlarda özellikle sarı kartlarla durdurulmaya çalışıldık rakipkerimizin golculeri penaltı atarak puan alırken biz kendi cabamizla aldık, dün bolunun son dk kırmızısı hariç, eskişehir maçındaki semih in kırmızısı ile hiç bir rakibimiz görmesi gereken kırmızı kartı görmedi, yani tff tarafından istemiyoruz aldığımız tribün cezaları bunun bir örneği bu nedenle transferde takımın hakemleri de alt edecek şekilde güçlendirilmesi gerekir yoksa bu tff bizi ikinci sezon ezer, bu konuda siyasilerinde gündem oluşturması ve tff ziyaretinde bulunması gerekir
Yinede takviye şart,yabancılar gönderilsin sadece 2 yabancı kalsın,bu ülkenin çocukları oynasın.Hücum degil kontrollu kontratak futbol oynansın,Bolu maçı kontratak futbolun meyvesi olarak 5 ledi
İrfan hocami eleştiren tüm TRT seyircilerine güzel bir cevap inş devami gelecek hocam yanindayiz gerçek Malatyaspor sevdalisi olarak seni çok seviyoruz
Tuncay kardeşim sen biliyorsun lütfen kendine şakla.Birde bu takımın başına teknikddrektör olsan ne iyi paran çok 5tane futbolcuyu gönderiyorsun yerine bahsetiğin çok ünlü futbolcular alıyorsun neala
Iste özledigimiz malatyaspor ruhunu ortaya kiyduğu zaman yenemeyeceği takim yok tüm camiayi kutluyorum yolunuz acik olsun.
İrfan hocam sizi ve futbolcularımızı kutluyorum bu güzel galibiyetten dolayı
Eniginden cücügüne kadar hepinizi kutlarız
Ne olursa olsun 5 hafta beklemek yanlış oyun kalede kaleye şişirme toplar ile gol arama Ne diyim 5 maç gitti ikinci yarı çooook daha zor olacak iyi bir kaleci toparlayıcı iyi bir defans oyunu okuyan yönlendiren bir orta saha ve gerçek bir forvet alınabilir mi bilmiyorum ama bu takımda olmayı hak etmeyen 5 net oyuncu var bunların kimler olduğunu herkes biliyor en azından takımı takip edenler bilir irfan hoca üstü kapalı bişeyler ima ediyor sezon başında kimse y.malatyasporu saymazdı demek ile eleştirilere sitem ediyor buna hakkı yok kusura bakma sın
Irfan hoca olmasa sen kumeden kurulmayı dusunurdun sadece senın gıbıler anca buldukca daha fazlasını ıster gecen sene bu takım kume dusecektı bu adam geldı toparladı vefasız olmayın
Her zaman söylediğim gibi İrfan hocama ve futbolcu kardeşlerimize güveniyorum.
Tebrikler. Yolunuz açık olsun.
Hoca,dogru,takimi,sahaya,cikardin,eren,her
Macta,oynamasi,gerekir,sizleri,kutluyorumr
Sularımız kesik, duyun sesimizi… Artık (ekşisözlükte) dalga konusu da olduk.
Yürek.konsantrasyon.akıl.biraraya geldi ve gerçek ortaya çıktı. yazık oldu boşuna giden puanları hayırlısı. biz atlattık bu dönemi.ikinci yarı irfan hoca takviye lerle daha iyi bir takım yapacak Y.Malatyaspor ŞAMPİYON OLACAK.
Tüm camiayı yürekten kutluyorum.
Ya Boluda birşey yok yada malatya son 5 maçı bilmediğimiz dolayı oynamamışlar
Tebrikler ruhunu sahaya yansitan takim galip gelir zeminde iyidi takimimiz iyi konsantreydi tebrikler irfan buz