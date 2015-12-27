KCK’da 3 Tahliye

Malatya’da terör örgütü PKK’nın üst yapılanması KCK’ya yönelik operasyonun ardından tutuklanan 10 sanıktan 3’ü tahliye edildi.

Malatya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın bugünkü duruşmasında, sanıklar avukatlarıyla hazır bulundu. Sanıkların kimlik tespitinin ve iddianamenin okunmasının ardından savunmalara geçildi. Sanıklardan bazılarının Kürtçe savunma yapacaklarını söylemesi üzerine duruşma salonuna tercüman alındı.

Duruşmada, tutuklu sanıklardan Kamber Söylemez, Ali Piro, Hikmet Tapancı, Zeki Kılıçgedik ile tutuksuz sanık B.Y, savunmalarını yaptı.

Savunmaların ardından karar için duruşmaya ara veren mahkeme heyeti, aradan sonra sanıklar Kamber Söylemez, Hikmet Tapancı ve Zeki Kılıçgedik’in yurt dışı yasağı getirilerek tahliyelerine, diğer 7 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Mahkeme heyeti, duruşmayı 13 Mart’a erteledi.

-Malatya’daki KCK operasyonu-

Malatya’da, 22 Haziran 2012 tarihinde terör örgütü PKK’nın şehir yapılanması KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda, o dönemde BDP İl Başkanlığı görevini yürüten Gaffar Bayram’ın da arasında bulunduğu biri kadın 11 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 10’u, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak Malatya E Tipi Kapalı Cezaevine gönderilmiş, B.Y. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı