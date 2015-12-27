“Keçiler Adası” Sahnelenecek
Malatyalı tiyatroseverler bu hafta, İzmir ekibini alkışlayacak. Her hafta farklı bir ekibin oyunlarını seyirciye sunduğu Malatya Devlet Tiyatrosu sahnesinde, bu hafta İzmir Devlet Tiyatrosu oyuncularının “Keçiler Adası” oyunu olacak.
‘Suç’ olgusunu irdeleyen oyun, savaş sonrasında erkeksiz kalan ve uzun bir bekleyişe dönüşen hayatlarını sürdürmeye, anlamlı kılmaya çalışan 3 kadının dramını ele alıyor.
Oyun, Malatya Devlet Tiyatrosu’nda 14 ve 15 Aralık’ta üç seans olarak sahnelenecek. İndirimli biletin 3 TL, tam biletin 5 TL olduğu oyunun, Malatyalı tiyatroseverler tarafından ilgi görmesi bekleniyor.
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