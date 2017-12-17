“Kefalet Sigortası da Lisanslı Depo Teminatı Olacak”

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, lisanslı depo kullanıcılarına büyük kolaylık sağlayacak çalışmanın tamamlandığını bildirdi. Bundan sonra lisanslı depo teminatı olarak kefalet sigortası da kabul edilecek.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya kayısısının da daha iyi değerlendirilmesini sağlayacağı belirtilen lisanslı depoculuk sisteminde ortaya çıkabilecek mudi zararlarını tazmin etmek amacıyla lisanslı depo işletmelerinin depolama kapasitesinin ürün rayiç bedelinin asgari %15’i oranında teminatı Lisanslı Depoculuk Tazmin Fonuna vermesi gerektiğini vurgulayarak, bugüne kadar teminat olarak banka teminat mektubu ve gayrimenkul rehininin kabul edilebildiğini ifade etti.

Bakan Tüfenkci, kefalet sigortasının hukuki altyapısının oluşması ve uygulamasının gelişmeye başlamasıyla birlikte, lisanslı depo teminatı olarak kabul edilebilecek teminat türleri arasına kefalet sigortasının da dahil edilmesine yönelik Bakanlık olarak yaptıkları çalışmanın tamamlandığını bildirdi.

Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliğinde 05/12/2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle yapılan değişiklikle kefalet sigortasının, lisanslı depo teminatı olarak kabul edilebilecek teminat türlerinden biri haline getirildiğini belirten Bakan Tüfenkci, “Böylelikle lisanslı depo kurucularının teminat verme zorunluluklarının yerine getirilmesinde alternatif bir teminat getirerek, kolaylaştırma yaptık” dedi.

Lisanslı depo kullanıcılarından gelen talepler üzerine, kefalet sigortasının da teminat kapsamına alındığını kaydeden Bakan Tüfenkci, şöyle devam etti:

“22/04/2016 tarihinde yapılan değişiklikle de kefalet senetlerinin ilk talepte ödemeli olarak düzenlenebilmesinin önü açılarak kefalet sigortaları banka teminat mektuplarına benzer bir yapıya kavuşturuldu. Böylece kefalet sigortası banka teminat mektupları gibi güvence sağlamakta, yalnızca gerekli yükümlülüğün yerine getirilmemesi sonucu paraya çevirme ihtiyacının ortaya çıkması halinde ödeme banka yerine sigorta şirketi tarafından yapılmaktadır. Öte yandan kefalet sigortasında, teminat mektubunda olduğu gibi karşılığında bir teminat veya hesapta nakit bulundurma gibi zorunluluklar olmaması, sadece sigorta primi ödenmesi itibarıyla şirketler için uygulamada kolaylık sağlamaktadır.”

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