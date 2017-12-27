Kelpetin Hoca’dan Siyer Dersi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından düzenlenen Medine Dönemi Siyer Dersleri’nin 8’ncisi gerçekleştirildi. Yrd. Doç. Dr. Mahmut Kelpetin, Hz. Peygamber’in Medine’ye Hicretinden sonra Yahudilerle antlaşma yaptığını anımsatarak “Ancak Yahudi kabileleri hep ihanet ettiler ve bunun sonucunda cezalandırılıp şehirden kovuldular” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen derse Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Gençay ile dersin müdavimleri katıldı.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mahmut Kelpetin, ‘Medine Döneminde Yahudilerle Siyasi İlişkiler; Kureyza, Kaynuka, Nadiroğulları Hadiseleri; Fedek, Teyma ve Hayber Yahudileri ile İlişkiler’ konularını anlattı. Allah Resulünün hicret ettiği zamandaki konumlarını doğru tarif edebilmek adına Yahudilerin Medine’ye ilk gelişlerinin önemli bir nokta olduğunu belirten Kelpetin, şu bilgileri verdi:

“Yahudilerin Medine’ye gelişleri ile ilgili çeşitli rivayetler var. Bir rivayete göre Hz. Musa, İsrailoğullarından bir grup ile birlikte Mekke’de ifa ettiği Hac vazifesinden sonra Yesrib’e uğradı ve burayı gezdikten sonra Tevrat’ta müjdelenen Peygamberin geldiği mekana benzediğini ve burada yaşanması gerektiğini söyleyince daha sonra Beni Kaynuka Kabilesinin yaşadığı yer olacak yere bir grup Yahudinin yerleştiği söylenir.

Bir kaynakta, Suriye’nin Yunanlılar tarafından işgali sonrası burada yaşayan Yahudilerin ayrılarak Yesrib’e geldiği söylenir. Bu tarihler hep Milattan Önceki dönemlerdir.

Başka bir rivayette Milattan Sonra 70 yılında meşhur Roma Komutanı Titus komutasındaki askerlerin Kudüs’ü kuşatması sonrası Yahudilerin Medine’ye geldiği aktarılır. Birçok rivayetin ortak yanı Yahudilerin hep kovulmaları sonucu geldikleri yönündedir.”

Medine Vesikası’nı ihlal ettiler

Yahudilerin son peygamberin geleceği ile ilgili söylediklerinin Medine’de Evs ve Hazreç kabilelerinin Müslüman olmasını kolaylaştırdığını da aktaran Kelpetin, Evs ve Hazreçlilerin Mekke’de Hz. Peygamber’i duyunca hemen bahsedilen son peygamber olduğunu anladıklarını ve Müslüman olduklarının bilindiğini kaydetti. Kelpetin, Yahudilerin ise son peygamberin kendilerinden olacağı beklentisiyle iman etmediklerini anımsattı.

Allah Resulü’nün Medine’ye Hicretinden sonra şehrin güvenliğini sağlamayı amaçladığını anlatan Kelpetin, “Hz. Peygamber, Medine Vesikası antlaşmasını yapıyor. Bilindiği üzere bu antlaşma Yahudileri de kapsıyor. Böylece hem iç güvenlik sağlandı hem de Yahudilerin can, mal ve dini hürriyetleri teminat altına alındı. Antlaşmaya göre taraflar birbirleri aleyhine iş çevirmeyecekti. Ayrıca, Medine’ye dışarıdan herhangi bir saldırı sözkonusu olunca onlar da işe dahil edilerek şehri birlikte savunmalarına dair de bir söz alınmış oldu. Ancak Yahudiler, daha sonra antlaşmayı ihlal edip ihanet edince cezalandırılmışlar ve şehirden kovulmuşlardır” dedi.

Kelpetin, daha sonra detaylı olarak Yahudi kabilelerinin ihanetlerini ve şehirden çıkarılışlarını anlattı.

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