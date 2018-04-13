Kemal Özalper Finallere Katılıyor
Malatya Battalgazi Kemal Özalper Ortaokulu Kız Futbol Takımı, A Grubunu birinci sırada tamamladı.
Okul Sporları Yıldızlar Kız-Erkek Futbol Grup Müsabakaları Adıyaman Sümerevler ve Esentepe Statlarında yapıldı. Kızlarda 10 takımın katıldığı müsabakalarda Kemal Özalper Ortaokulu A Grubunu birinci sırada tamamlayarak, Türkiye finallerine adını yazdırmayı başardı.
Malatya’da oynadığı bütün müsabakaları kazanan Kemal Özalper Ortaokulu Kız Futbol Takımı, grup müsabakalarında mücadele etme hakkını kazanmıştı. Adıyaman’da Osmaniye ekibini 2-1, Şanlıurfa ekibini 2-0 yenen ve Gaziantep’in temsilcisiyle 1-1 berabere kalan Kemal Özalper Ortaokulu Kız Futbol Takımı, A grubunu birinci tamamlayarak, Türkiye finallerine kaldı.
Türkiye finallerinin 27 Nisan’da Diyarbakır, Aydın ve Giresun’da yapılacağı belirtilirken, takımların hangi gruplarda mücadele edeceğinin birkaç gün içerisinde belli olacağı kaydedildi.
Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi