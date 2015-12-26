Kemal Sunal’ın Ailesine Akraba Sitemi

Türk sinemasının ünlü sanatçısı Kemal Sunal’ın ölüm yıldönümünde, Doğanyol’daki akrabaları Kemal Sunal’ın ailesine sitem eti.

Malatya’nın Doğanyol İlçesi Gökçe Beldesi Yenimahalle’de dünyaya gelen Kemal Sunal’ın doğduğu ev yıkılmaya yüz tutmuş. Kemal Sunal’ın amcasının oğlu, Gökçe Beldesi Yenimahalle Muhtarı Metin Sunal, Kemal Sunal’ın doğduğu evin müze olmasını istediklerini ancak seslerini duyuramadıklarını söyledi.

Kemal Sunal’ın eşi Gül, çocukları Ali ve Ezo’nun 2 yıl önce Kemal Sunal’ın vefat yıldönümünde Malatya Belediyesi’nin davetlisi olarak Malatya’ya geldiklerini hatırlatan muhtar Metin Sunal, “Malatya’ya geldiklerinde gidip gördüm ve köye davet ettim. Ancak gelmediler. Biz istiyoruz ki, akraba olarak geliş gidişlerimiz olsun. Hiç yoksa, Kemal Sunal’ın yaşadığı köyü bir görsünler. Mülklerine sahip çıksınlar” dedi.

MEZARI BAŞINDA ANMA..

Türk Sineması’nın sevilen aktörü Kemal Sunal, ölümünün 5. yılında Zincirlikuyu’daki mezarı başında anıldı.

‘Balalayka’ filminin çekimleri için bindiği Trabzon uçağında geçirdiği kalp kriz sonucu hayatını kaybeden ünlü sinema sanatçısı Kemal Sunal’ı anma törenine eşi Gül, çocukları Ali ve Ezo, annesi Saime Sunal ile sanatçı dostlarından Çolpan İlhan ve Kerem Alışık katıldı. Eşi Gül ve kızı Ezo’nun törende duygusal anlar yaşarken, Ali Sunal babasının mezarı başında dua etti.

FOTOĞRAF: Gökçe Beldesinde Kemal Sunal’ın doğduğu ev.. (Nihat ABACI)