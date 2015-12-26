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Malatya Haber -

”Kendi Okulunun Masrafını Ödeyemezken..”

”Kendi Okulunun Masrafını Ödeyemezken..”
  • 26.12.2015
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Eğitim-Sen Malatya Şube Başkanı Erdoğan Canpolat, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Eğitim Komisyonu’ndan geçen ‘Özel Okullar Yasa Tasarısı’na tepki göstererek, “Devletin görevi piyasadan hizmet satın almak değil, hizmet üretmektir” dedi.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’na (KESK) bağlı Eğitim-Sen’in Malatya Şube Başkanı Canpolat, sendika binasında düzenlediği basın toplantısında, Özel Okullar Yasa Tasarısı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Canpolat, yasa tasarısıyla özel okulların maddi sorununun çözülmesinin hedeflendiğini öne sürerek, “Bu yasayla eğitimin kamusal niteliği tamamen ortadan kaldırılarak, özel kurumlara devrediliyor. Tasarı eğitimin ihtiyaçları değil, özel öğretim kurumlarının istek ve beklentilerine göre hazırlanmıştır” ifadelerini kullandı.

Canpolat, özel okul sektörünün yüzde 1.9 olan sistem içindeki payının yüzde 10’lara çekilmek istendiğini iddia ederek, “Pek çok devlet okulu elektrik, su ve doğalgaz faturalarını ödemekte zorluk çekerken, özel okulların neredeyse tüm harcamalarında indirim ve vergi istisnasına gidilmek istenmesini büyük bir çelişki olarak değerlendiriyoruz” diye konuştu.

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