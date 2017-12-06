Kendi Oyuncaklarını Kendileri Yapıyor

Malatya’daki “Çocuk Oyunevi ve Oyuncak Müzesi”nde hem oyun oynama hem de kendi oyuncaklarını yapma imkanı bulan çocuklar, hayallerini gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu yaşıyor.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı Şehit İbrahim Tanrıverdi Sanat Sokağı’nda yaklaşık bir yıldır faaliyet gösteren Çocuk Oyunevi ve Oyuncak Müzesinde, farklı bölge ve ülkelerin kültürünü yansıtan oyuncaklar sergileniyor.

Oyunevinde 4-12 yaş arasındaki çocuklarla eğitici ve öğretici etkinlikler gerçekleştirilirken, müze kısmında ise nostaljik bez bebekler, el yapımı ahşap oyuncaklar yer alıyor.

Oyunevi ve müzedeki atölyelerde kendi oyuncaklarını da yapma imkanı bulan çocuklar, hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Gençay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oyunevi ve müzeye, kentteki okulların yanı sıra çok sayıda kişinin ilgi gösterdiğini söyledi.

Müzede çok sayıda oyuncağın bulunduğunu aktaran Gençay, müzede yöreye, Anadolu’ya ve Avrupa’ya ait oyuncakların sergilendiğini anlattı.

Gençay, müze yerleşkesinde bulunan oyunevinde çocukların yeteneklerini ortaya çıkarmaya yardımcı olduklarını ifade ederek, bu kapsamda çeşitli aktiviteler gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Okulların haftalar önceden randevu alarak çocukları müzeye getirdiğine dikkati çeken Gençay, çocukların önce müzeyi gezip sonra oyuncak yapımına geçtiğini söyledi.

– “Herhangi bir ücret talep etmiyoruz”

Atölyelerinde çocuklara çeşitli materyaller vererek kendi oyuncaklarını yapma imkanı sunduklarını aktaran Gençay, şöyle devam etti:

“Çocuklar ürettikleri eserleri evlerine götürüyor, böylece mutlu oluyorlar. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın talimatıyla oyuncak materyalini biz alıyoruz, çocukların hizmetine sunuyoruz ve herhangi bir ücret talep etmiyoruz. Büyüklerde de görüyoruz, kendi kazandığını kolay kolay harcamıyor ama miras kalmışsa çok hızlı harcıyor. Dolayısıyla çocuk bir şeye emek harcamışsa o şey çok kıymetli oluyor. Yaptığını odasında sergiler, başkalarına gösterir, ‘Bak bunu ben yaptım’ diye. Elbete çocuğun kendi yaptığı oyuncak, dışarıdan aldığıyla hiçbir zaman bir olmaz.”

Gençay, ocak ayının 15’ine kadar atölyelerinin dolu olduğunu belirterek, bunun, müzelerine yoğun talebi gösterdiğine işaret etti.

Müze Koordinatörü Alper Tekin de 4-12 yaş grubu çocuklara plastik malzeme içermeyen ve sağlığa zararlı olmayan oyuncaklarla eğitim verdiklerini söyledi.

Çocukların hem oyun oynadığını hem de kendilerine oyuncak yaptığını aktaran Tekin, ahşap ve kağıt boyama, bez bebek etkinliği gibi faaliyetler gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Tekin, çocuklara anne ve babalarının oynadığı sokak oyunları da öğrettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

“4-5 yaşındaki çocukların oyun oynayabileceği alanımız var. Teşhir salonumuzda da ahşap ve bez bebeklerden oluşan ülkemizin farklı bölgelerinden oyuncaklar var. Mesela Trabzon ve İç Anadolu bölgelerine ait oyuncaklar var. Yurt dışından farklı ülkeleri tanıtma amaçlı o ülkelerin yöresel kıyafetleri giydirilmiş bez bebekler var. Komşularımızdan, Yunanistan, Bulgaristan’dan tutun İran, Irak, Rusya ve ekvator ülkelerine kadar uzanan çok sayıda ülkeyi tanıtan oyuncak örneklerimiz mevcut. Bunlar arasında ise Kızılderili bez bebekler yoğun ilgi görüyor.”

AA