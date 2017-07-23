Evkur Yeni Malatyaspor’un forvet oyuncusu Eren Tozlu, Süper Lig’e en iyi şekilde hazırlandıklarını ifade etti.

İyi bir kamp dönemi geçirdiklerini kaydeden Tozlu, “Hocamızın tecrübesi belli konuşmaya gerek yok. Takım olarak çok iyi bir hazırlık dönemi geçiriyoruz. Tempolu bir çalışma dönemi geçiriyoruz. Boluspor ile bir hazırlık karşılaşması oynadık. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımız oldu, uyum sürecini aşmaya çalışıyoruz. Boluspor ile oynadığımız hazırlık karşılaşması da skordan ziyade daha çok birbirimizi tanıma adına önemliydi” dedi.

Tozlu, Süper Ligin başlangıcına kadar hazır hale geleceklerini belirterek, şunları söyledi:

“Hazırlıklarımız devam ediyor. Lige kadar daha hazır duruma gelip, sezona iyi başlamak istiyoruz. Takımda tatlı bir rekabet olacak. Burası Süper Lig, formayı hak eden alacak. Bende kendime güveniyorum. Geçen sezon sergilediğim performansı, bu sezonda sergileyip, Malatyaspor’a katkı sağlamak istiyorum” dedi.

Yeni Malatya Gazetesi