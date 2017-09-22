“Kendimizi Tanıtmak İstedik”

Erbakan Vakfı Bölge Sorumlusu Naci Şavata ve Erbakan Vakfı Malatya Şube Başkanı Bilal Yıldırım, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret etti. Ziyarette, sivil toplum kuruluşlarının önemine dikkat çekildi.

Erbakan Vakfı Bölge Sorumlusu Naci Şavata, Erbakan Vakfı Malatya Şube Başkanı Bilal Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı makamında ziyaret ederek, bir süre görüştü. Ziyarette konuşan Erbakan Vakfı Malatya Şube Başkanı Bilal Yıldırım, vakıf hakkında bilgiler vererek, “Malatya Erbakan Vakfı olarak Bölge Sorumlumuz Naci Şavata ile birlikte yeni yönetimimizi oluşturduktan sonra sayın başkanımızı ziyaret ederek kendimizi tanıtmak istedik. Yoğun çalışmalarından bize zaman ayırmasından dolayı başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Erbakan Vakfımız Necmettin Erbakan hocamızın vasiyeti üzerine kurulmuş bir vakıftır. Şu anda 81 ilde teşkilatlanma çalışmalarını yapan bir vakıftır. Malatya’da da çalışmalarımızı tamamlamış durumdayız. İlçe ve gençlik çalışmalarımıza da devam ediyoruz” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Tabi merhum Erbakan memleketimize çok büyük hizmetler yapmış bir devlet adamı ve siyaset adamıdır. Onun fikir ve düşüncelerini yaşatmak adına böyle bir dernekleşmenin ve vakıf olgusuyla örtüşmesi önemli bir adım diye düşünüyorum. Erbakan’ın fikirlerinin tanıtılması ve aktarılması ve millilik olgusunun milletimize anlatılmasını önemli bir olgu olarak görüyoruz. Bu anlamda, bu vakfın bunu en güzel şekilde yerine getireceğine inanıyorum. Bu vakıfta görev alan arkadaşlara başta başkan olmak üzere hepsini kutluyorum. Memleketimizdeki bu sivil toplum örgütleri, dermekler, vakıflar, toplumumuzun demokratikleşmesi anlamında önemli merhaleler kat edecektir. Türkiye’de sivil toplum örgütlerinin çokluğu ve etkinliği bizim açımızdan çok önemlidir. Belediye olarak bizim olmazsa olmaz görevlerimizin başında katılımcı belediyecilik anlayışı gelmektedir. Bu anlayış içinde sivil toplum örgütleri, kanaat önderleri, sendikalarımız ve meslek örgütlerimizin fikir ve düşünceleri bizim için anlamlı ve manidardır” ifadelerini kullandı.

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