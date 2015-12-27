Kendini Öldürdü
Malatya’da lise son sınıf öğrencisi genç bir kız intihar etti.
Edinilen bilgiye göre olay, Malatya merkez Çarmuzu Mahallesi Kayalık Caddesi üzerindeki bir evde meydana geldi. Bunalıma giren Kubilay Lisesi öğrencisi C.Ç. (17) adlı kız, evlerinin banyosunda gece av tüfeği ile başına ateş açtı. Ailesinin silah sesi üzerine baktığı banyoda kanlar içerisinde bulunan genç kızın, olay yerine gelen sağlık ekiplerince öldüğü tespit edildi.
Yapılan incelemenin ardından genç kızın cesedi otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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