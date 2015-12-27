Kendini Yakmak İstedi
Malatya’da valilik binasının önünde üzerine benzin döküp kendisini yakmak isteyen engelli kadını polis ekipleri son anda engelledi.
Tekerlekli sandalyesi ile Malatya Valiliğinin önüne gelen S.İ., edinilen bilgiye göre ailevi sebeplerden dolayı kendisini yakmak istedi. Üzerine benzin döken kadını, polis ekipleri ikna ederek valilik binasının içerisine aldı. Burada yetkililere sıkıntılarını anlatan S.İ., valiliğe gelen ambulansla Devlet Hastanesi’ne gönderildi. Kadının kucağında küçük yaşta bir çocuğun olduğu görüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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