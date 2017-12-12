“Kendisine Gözlük İşareti Yaptığımı Düşündü”

Evkur Yeni Malatyaspor’un Teknik Direktörü Erol Bulut, “Kupada gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Ne kadar puan alabileceksek o kadar puan almaya çalışacağız. Sonrasında yapacağımız devre arası transferlerle ikici yarıya daha güçlü bir Yeni Malatyaspor olarak sezona başlayacağız” dedi.

Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde gazetecilere açıklamada bulunan Bulut, “Haftalardır deplasmanda ve kendi evinde daha baskılı top oynayan bir Yeni Malatyaspor var. Ama öte yandan puan alıyoruz ama istediğimiz puanları alamıyoruz. Maalesef bunların nedenleri var. Akhisarspor maçında herkesin malumu verilmeyen bir penaltımız var. Son oynadığımız Göztepe maçında üstün top oynamamıza rağmen konsantrasyon eksikliğinden dolayı 3 duran toptan gol yedik. 8 haftada hiç yemediğimiz golleri bu maçta duran toplardan yedik. Maçın geneline baktığımızda rakibe göre daha üstün oynayan bir Yeni Malatyaspor vardı. 2 gol attık ama kalemizde 3 gol gördük. O maçta da verilmeyen bir penaltı pozisyonumuz var. İstemediğimiz bir sonuçla mağlup olduk” diye konuştu.

“GOL YEMEDEN FELSEFEMİZİ UYGULAMAMIZ GEREKİYOR”

Bulut, rakibin ortaya koyduğu performansa göre, sahaya çıkan futbolcular için şartların değişebildiğine dikkat çekerek, şunları söyledi: “Ana felsefemiz 2-2,5 bölgede rakibi karşılayıp baskılı oynayarak topu kaptığımızda hızlı hücumla atak geliştirmek. Takımla birlikte çıktığım hemen hemen her maçta uygulamaya çalıştık. İyi de uyguladık. Bunu maçın ilk dakikalarından itibaren istiyorum. Ama futbolcu sahaya çıktığında şartlar değişebiliyor, bu rakibin ortaya koyduğu performansa da bağlı. Siz bazı şeyleri çok istersiniz, rakip o gün çok iyi durumdaysa ona göre pozisyon alıyorsunuz. Kalemizde gol gördükten sonra doğrudur, daha uyanık oluyoruz. Daha üst seviyede istediğimiz gibi oynamaya başlıyoruz. Bunu gol yedikten sonra değil, gol yemeden uygulamamız gerekiyor.”

“BİR FUTBOLCU ÜZERİNDEN YORUM YAPMAK YANLIŞ OLUR”

Bir gazetecinin alınan mağlubiyetle ilgili Yalçın Ayhan’ın eksikliğiyle ilgili bir durumun olup olmadığını sorması üzerine Bulut, “Benim takımın başında olmadığım dönemde Yeni Malatyaspor kalesinde 13 gol görmüştü. O haftalarda da goller yenilmişti. O zamanda yine defansta Yalçın görev alıyordu. Peki, o zaman yenilen gollerin biletini kime kesmek gerekiyor. Yalçın’a mı? Sadık’a mı veya Mina’ya mı? Yalçın Ayhan yönetim tarafından kadro dışı bırakıldı diye şuan ki futbolculara faturayı kesmek çok büyük bir yanlıştır. Mina Akhisar maçında iki tane gol atabilirdi. Atsaydı ne konuşacaktık şuan? O maçta gol atsaydı takımı kurtardı, Mina artık takımın kahramanı mı diyecektik. Biz takım oyunu oynuyoruz. Tek bir futbolcunun üzerinden yorum yapmamız yanlıştır. Takım olarak kazanıyor ya da kayıp ediyoruz. Hata olduysa takım olarak hata yaptık. Bir futbolcu rakibini kaçırmış, onun yüzünden gol yemiş olabiliriz. Ama o top oraya gelene kadar gelişen pozisyonlar var. O top oraya gelene kadar pozisyonu engelleyebilirdik” cevabını verdi.

“GÖZLÜK İŞARETİ YAPMADIM”

Göztepe maçında hakem tarafından tribüne gönderilmesine ilişkin de açıklamada bulunan Bulut, “Hakemlerle çok fazla diyaloga girmek istemiyorum. Akhisar maçında yüzde 100 penaltımız verilmedi. Bu kadar büyük itirazda bulunmadım. Göztepe maçında verilmeyen pozisyonlar var. Rakibe verilen pozisyonlar var. Benim tribüne gönderildiğim dakikalarda, maçın 4. hakemi ve yan hakem taç atışını siyah takım (Yeni Malatyaspor) olarak ifade ediyor orta hakem Göztepe’ye tacı veriyor. Bende o esnada orta hakeme işaret ettim. ‘hocam görmüyor musun’ diyerek gözümü işaret ettim. Maçın hakemi sanki kendisine gözlük işaret yaptığımı düşünerek öyle tribüne gönderme kararı aldı. Başkaları onlara çok farklı şekilde tepki gösterirken, tribünlere gönderilmiyor” dedi.

“İKİNCİ YARIYA DAHA GÜÇLÜ BAŞLAYACAĞIZ”

Bulut, ilk yarıda toplayabildikleri puanları toplayıp, ikinci yarıya daha güçlü başlamak istediklerini belirterek, “Osmanlıspor maçı ile birlikte önümüzde 3 maçımız var. Elimizdeki mevcut kadroyla bu maçlara en iyi şekilde hazırlanarak istediğimiz oyunu sahaya sergilemeye çalışacağız. İnşallah Osmanlıspor maçında galip gelerek Galatasaray ve Kayserispor maçlarından puanlar almak istiyoruz. Kupada gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Ne kadar puan alabileceksek o kadar puan almaya çalışacağız. Sonrasında yapacağımız devre arası transferlerle ikici yarıya daha güçlü bir Yeni Malatyaspor olarak sezona başlayacağız” diye konuştu.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi