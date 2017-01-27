Kendisini Vuranı O Haberden Öğrendi

Darbe girişimi sırasında 2. Ordu Karargahı önünde açılan ateş sonucu vurulan üniversiteli genç, kendisini vuranı malatyahaber.com’da yayınlanan haberden öğrendi..

FETÖ/PDY örgütünün darbe girişimi sırasında 16 Temmuz Cumartesi sabahı 2. Ordu Karargahının içinden açılan ateş sonucu yaralanan üniversite öğrencisi Enes Gün, kendisini vuran şahsın Binbaşı İbrahim D. olduğunu, malatyahaber.com ve Yeni Malatya Gazetesi’nde yayınlanan haberden öğrendi. Enes Gün, düşüncelerini kendisini vuranın yüzüne karşı mahkemede söyleyeceğini belirtti.

malatyahaber.com ve Yeni Malatya Gazetesi’nde yayınlanan “Binbaşı nişan aldı ve şahsı vurdu..” başlıklı haberde Malatya Darbe girişimi dosyasında ifadesi bulunan ve darbe girişimi döneminde Ordu Karargahı’ndaki Emniyet Muhafaza Bölüğü’nde vatani görevini yapan Er Serdal A.’nin Cumhuriyet Savcılığına vermiş olduğu ifadesi aktarılmıştı. Er Serdal A., “İbrahim binbaşı da bu sivil vatandaş ile aramızda 70-80 metre mesafe olduğu halde G3 piyade tüfeğiyle nişan alarak ateş etti ve şahıs vurularak yere düştü.” ifadesi ile olay günü 2. Ordu Karargahı önünde vurulan tek sivil olan Enes Gün’ün, Binbaşı İbrahim D. tarafından yapılan ateş sonucunda yaralandığı gün yüzüne çıkmıştı.

“BİLMİYORDUM”

Kendisini vuran şahsı malatyahaber.com ve Yeni Malatya’daki haberden öğrendiğini belirten Enes Gün şunları söyledi:

“Beni vuran şahsın Binbaşı İbrahim D. olduğunu haberinizde öğrendim. Ben davaya şikayetçi olarak müdahil olmak için başvurmuştum. İsim benim için önemli değildi. Davaya katılacağım. Ama beni vuran şahsı isim olarak bilmiyordum, bunu haberinizden öğrendim. Gözümün önüne o esnada gelen kişi mi diye düşündüm. Ben İbrahim Binbaşı diye birisini hiç duymamıştım. Ben daha çok orada öldürülen Binbaşı Fatih Kılınç ya da yaralı yakalanan Yüzbaşı Kemal Keskin olabilir diye düşünüyordum. Ama yaşıyor olması benim için çok önemli. Çünkü mahkemede düşüncelerimi yüzüne karşı söyleyeceğim. Orada silahla ateş etmenin hiçbir gerekçesi olamaz.”

Malatya’daki darbe girişimi ile ilgili 28’i tutuklu 76 asker sanığı bulunan davanın ilk duruşması 7 Mart’ta yapılacak.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com