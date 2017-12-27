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Malatya Haber -

Kent Konseyi Genel Sekreteri Olmuş

Kent Konseyi Genel Sekreteri Olmuş
  • 27.12.2017
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15 Aralık tarihi itibari ile Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Genel Sekreterliğine seçilen ve aynı zamanda Kültür A. Ş. Genel Müdürlüğünü yürüten Sabri Akın konsey bünyesinde gönüllü olarak hizmet üreten meclis ve çalışma grubu temsilcileri ile istişare toplantıları düzenliyor.

Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Genel Sekreterliği çatısı altında faaliyetlerini sürdüren meclislerin ve çalışma gruplarının temsilcileri 2018 yılı içerisinde yapılacak çalışmaları istişare etmek amacıyla Genel Sekreter Sabri Akın’ın koordinasyonunda Dede Korkut Restaurant’ta bir araya geldiler.

Büyükşehir Kent Konseyi’nin bir gönüllük platformu olduğunu ve yapılan çalışmaların tamamen gönüllük esasına bağlı olarak yapıldığını, toplumun her kesimini kapsadığını ve her kesimine fayda sağladığını ifade eden Büyükşehir Kent Konseyi Genel Sekreteri Sabri Akın, “2017 yılı içerisinde yapılan çalışmalar için hepinize teşekkür ederim. 2018 yılı içerisinde yapacağımız çalışmalar ile faaliyet alanımızı çeşitlendirerek daha çok kitleye ulaşacağımıza inanıyorum” dedi.

Akın, meclis ve çalışma gruplarının ortaklaşa düzenleyeceği programların daha kapsamlı olacağını vurgulayarak, ortak paydada buluşmanın kentin nabzını tutmak adına çok önemli olduğunu söyledi.

Meclis başkanları ve çalışma grubu temsilcileri, toplantının çok verimli geçtiğini ifade ederek Büyükşehir Kent Konseyi Genel Sekreteri Sabri Akın’a yeni görevinden dolayı başarılar dilediler.

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Yorumlar
  1. Ali dedi ki:
    27 Aralık 2017, 20:27

    Eskisine ne olmuş?
    Acemiler iş başında
    Kent konseyi genel sekreteri, belediye başkanı tarafından önerilen üç aday arasından yürütme kurulu tarafından seçilir.
    Bu işlem ne zaman oldu
    Yine usule uygun olmayan bir atama

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