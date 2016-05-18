Kent Konseyi İlçeler Buluşması Yapıldı

Malatya Kent Konseyi Genel Sekterliği Mayıs ayının son haftasında yapmayı planladığı “İlçe Buluşmaları” programı kapsamında Malatya’nın 13 ilçesinin Kaymakamlık ve Belediye temsilcileri ile ilçe muhtar dernek başkanlarıyla Kent Konseyi binasında program ile alakalı istişare toplantısı düzenledi.

Kent Konseyinin çalışma alanlarının genelde sahadan gelen önerilere göre şekillendiğinden bahseden Kent Konseyi Genel Sekreteri Abdullah Pektaş, “Kent Konseyimizin Kadın ve Gençlik Meclisi üyeleri kayıplarımızın olduğunu fakat bunların su veya elektrik olmadığını bu kayıplarımızın “kültürel kayıplarımız” olduğunu söylediler. Üyelerimiz bunların önüne geçilmesi ve tekrar kazanılması ile ilgili bize bir takım önerilerde bulundular bizlerde bu önerileri dikkate alarak 3 aşamalı bir program düzenlemeye karar verdik. Bu aşamaların ilki “İlçe Buluşmaları” programıdır.” dedi.

İlk aşamadaki çalışmanın amacının ilçelerin birbirlerini tanıması olduğunu vurgulayan Pektaş, iki aşamanın daha geniş kapsamlı olacağını ve her ilçenin kendini yemeğiyle, şairiyle, ozanıyla, kıyafetiyle, halk oyunlarıyla, motifleriyle ve ilçenin kültürüne özgü bütün materyalleriyle birkaç gün boyunca tanıtacağı bir “İlçe Tanıtım Günleri” düzenleyeceklerini söyledi.

Programın 3. ve son aşamasından bahseden Pektaş, “Bu aşama aslında en önemli aşama ilimizde kültür ile alakalı faaliyet gösteren birimlerle beraber kaybolmaya yüz tutmuş bir takım kültürel öğelerimizi kayıt altına alma, bir standarda bağlama veya bunların patentini almayı düşünüyoruz.” dedi

Pektaş, ilçelerde çok ciddi bir kültür birikimi olduğunu fakat bu kültür birikiminin yaş ortalaması yüksek insanlarımızın zihinlerinde kaldığını ve bunun zamanla toprağa karışacağını söyleyerek. “kültürümüz günden güne yıkanıp gidiyor buna bir şekilde engel olmak gerekiyor ama bu engel oluş, kültüre sahip çıkış birden bire olabilecek bir şey değil bunun için bir süreç gerekiyor. Kent Konseyi olarak “İlçe Buluşmalarını” bu sürecin başlangıcı olarak görüyoruz.” dedi.

Programa katılan ilçe temsilcileri yapılabilecekler hakkında görüş ve önerilerde bulundular. Günümüzde böyle bir çalışmanın gerekliliğine değinerek programdan dolayı Kent Konseyi Genel Sekreterliğine teşekkür ettiler.

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