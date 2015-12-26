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Malatya Haber -

Kent Merkezinde Elektrik Kesintisi

Kent Merkezinde Elektrik Kesintisi
  • 26.12.2015
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Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. (FEDAŞ) Malatya Müessese Müdürlüğü, trafo çalışması nedeniyle 1 Ocak Pazar günü kent merkezindeki bazı bölgelerde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı.

FEDAŞ’tan yapılan açıklama şöyle:

“FEDAŞ Malatya Müessesesi tarafından Tekel Başmüdürlüğü kabininde Trafo güç yükseltilmesi çalışması yapılacağından 01.01.2006 pazar günü 09:0016:00 saatleri arasında aşağıda belirtilen bölgelerde kısmen elektrik kesintisi yapılacaktır.

KESİNTİ YAPILACAK BÖLGELER:
TekelBaşmüdürlüğü ,Ziraat Bankası civarı,
Valilik civarı, Merkez otobüs durağı civarı
Renkli sinema civarı,İnönü mh. Kığılı cami civarı”

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