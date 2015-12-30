Kereste Atölyesinde Yangın
Yakınca’da gece yarısından sonra bir kereste atölyesinde meydana gelen yangın itfaiye ve polis ekiplerini alarma geçirdi.
Yangın saat 01.00 sularında Yeşilyurt ilçesinin Yakınca Mahallesi Tahtalı Köprü mevkiinde meydana geldi. Tahsin Kara adlı şahsa ait kereste atölyesinde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yönlendirildi.
Bahçe bitişiğinde bulunan kereste atölyesindeki yangının büyüyerek bitişiğindeki ev ve bahçelere sıçrama ihtimali nedeniyle itfaiye ekipleri, önce yangını kontrol altına aldı, ardından ise soğutma çalışmaları yürüterek tamamen söndürdü.
Yangında maddi hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com