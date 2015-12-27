Kerkük İçin Demişti ki..

Balyoz Operasyonu kapsamında tutuklanan 2. Ordu Komutanı Orgeneral Şükrü Sarıışık, 2005 yılındaki Kerkük’teki seçimler ile ilgili gelişmeler üzerine yaptığı açıklamada, “Verilecek her türlü göreve hazırız” demişti.

Emekli Orgeneral Şükrü Sarıışık, 2. Ordu Komutanlığı döneminde 4 Şubat 2005 tarihinde Malatya Ulaştırma Alayı’ndaki yemin törenine katıldıktan sonra o süreçteki Kerkük’teki seçim sonucu gelişmeleri ilgili olarak açıklamalarda bulunmuş ve “Devlet büyükleri zaten gereken cevabı veriyorlar. Devletin yetkili kademelerinde bu konu ele alınıyor. Bölgeden sorumlu Ordu Komutanlığı olarak konuyu ayrıntılı bir şekilde takip ediyoruz. Verilecek her türlü görevi yerine getirmede, Türk Silahlı Kuvvetleri bütünbirimleriyle hazırdır” diye konuşmuştu. Orgeneral Şükrü Sarıışık’ın bu açıklaması, askerin Kerkük’e girmek için hazır olduğu şeklinde yorumlanmıştı. Orgeneral Sarıışık’ın açıklamaları Kerkük’teki Türkmen Cephesi tarafından ilgiyle karşılanmıştı.