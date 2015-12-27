“Kerkük Türktür, Türk Kalacak”

Malatya Alperen Ocakları Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı İl Başkanı Süleyman Solmazgül, “İslam milletinin birbirine düşürülmesini de kabul edilir olarak görmüyoruz” dedi.

Abdullah Gül Parkı Ali Dayı Lokantası’nda basın mensupları ve vakıf yönetim kurulu ile kahvaltıda bir araya gelen Alperen Ocakları Malatya İl Başkanı Süleyman Solmazgül, gündemle ilgili soruları da cevaplandırdı.

Solmazgül yaptığı açıklamada, Diyarbakır’da bayrak indirme olayıyla ilgili olarak provokatörlerin oyununa gelinmemesini istedi.

Musul’da yaşanan olayları değerlendiren Solmazgül, “Musul ve Kerkük Türk’tür ve Türk kalacaktır. Oradaki soydaş ve dindaşlarımızın daha müreffeh ve daha bağımsız yaşamaları için mücadelemizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı. Solmazgül, “İslam milletinin birbirine düşürülmesini de kabul edilir olarak görmüyoruz” dedi.

Solmazgül, Malatya’da çalışan medya mensuplarıyla kahvaltılı bir tanışma toplantısı tertip ettiklerini ve kahvaltıya yerel ve ulusal habercileri davet davet ettiklerini belirterek, “İstedik ki haberci dostlarımızı sadece haber konusu olduğunda değil, diğer zamanlarda da konuk edelim. Bu vesile ile de tanışma kahvaltısına katılan basın mensuplarına hoş geldiniz diyorum” ifadelerini kullandı.

Solmazgül, “İçinde bulunduğumuz gergin atmosferin biri birimizi tanımakla ve biri birimizi dinlemekle çözülecektir” diyerek, tüm anlaşmazlıkların temelinde iletişim kopukluğunun yattığını, bu nedenle de tüm STK’larla olduğu gibi basınla da arayı sıcak tutmak istediklerini ifade etti.