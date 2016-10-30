Kernek Külliyesinde Yangın
Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Kernek Külliyesi’nin çatısında çıkan yangında, hasar oluştu.
Alınan bilgiye göre, Fırat Mahallesi’ndeki külliyenin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Külliyeden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeyi bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.
Külliye çatısında hasara yol açan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
AA
Yorumlar
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Ne külliyesi ne egitimi veriliyor orda demekki cati tinercilere teslimm
Ne külliyeymiş ya. kesin isyanından yanmıştır. Kullanılmadan böyle ya kullanılsa ne olurdu. kesin ben niye boşum diye yanmıştır.
NE KÜLLİYESİ?
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