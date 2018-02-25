Kernek Malatya’nın En Başarılı Anadolu Lisesi

Kernek Anadolu Lisesi mezunları okullarında buluştu.

Okul konferans salonunda yapılan programa Yeşilyurt Belediyesi Başkan Yardımcısı ve okulun eski müdürü Haydar Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay, şube müdürleri, okul aile birliği başkan ve üyeleri ile birlikte öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Açılış konuşmasını yapan okul müdürü Orhan Tuğrulca, okulun ilk mezunlarını verdiği 2012 yılından 2016 yılına kadar olan süreçte OSYM verileri üzerinden okulun akademik başarısı ile ilgili ayrıntılı bilgiler verdi. Tuğrulca, “2016 yılı ÖSYM istatistikleri açıklandı. ÖSYM sonuçlarını dikkatli bir şekilde takip eden okulumuz her yıl açıklanan sonuçların ayrıntılarını analiz ederek hem Türkiye ortalamaları hem de Malatya geneli ve İldeki Anadolu liseleri arasında kendi başarısını tespit etmeye çalışmaktadır.

Bu bağlamda 2016 yılı ÖSYM sonuçları incelendiğinde Malatya merkezde yer alan Anadolu Liseleri arasında, mezun edilen öğrenci ile üniversiteye yerleşen öğrenci oranı açısından birinci sırada yer almıştır. Karşılaştırmalı sonuçlar açısından bakıldığında 2016 yılında okulumuz Lisansa Yerleştirme Sisteminin (LYS) hemen tüm parametrelerinde Türkiye Geneli Anadolu Liselerinin ve Malatya Geneli Anadolu Liselerinin ortalamasının üzerinde bir sonuç çıkarmıştır.”dedi.

Kernek Anadolu Lisesi 2014 yılı ÖSYM sonuçlarının ardından 2016 yılı ÖSYM sonuçlarına göre de Malatya merkez Anadolu liseleri arasında birinci sırada yer almasından dolayı öğretmen ve öğrencileri kutlayan okul müdürü Tuğrulca, söz konusu bu başarının ortaya çıkmasında öğretmeninden öğrencisine, Okul-Aile Birliğinden diğer bütün personeline kadar her kesin payı olduğunu söyledi.

Daha sonra söz alan İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay ve Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Şahin okulun hem 2014 yılında hem de yakın zamanda açıklanan 2016 yılı sonuçlarına göre Kernek Anadolu Lisesinin ilk sırada yer almasından dolayı emeği geçenlere teşekkür ettiler.

malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi