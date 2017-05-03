Kernek’te İmar Değişikliği

Battalgazi Belediye Meclisi, 2016 Mali Yılı Kesin hesabını onayladı. Mecliste okunan rapora göre, Battalgazi Belediyesi’nin net bütçesi 140.000.000 TL, gerçekleşen gideri 124.515.510 TL, tahmini gelir 140.000.000 TL, gerçekleşen gelir ise, 98.043.721 TL olduğu belirtildi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan başkanlığında yapılan toplantıda, imar ile ilgili bazı kararlar komisyonun raporu doğrultusunda ertelenirken, bazıları da karara bağlandı.

Başkana yetki verildi

Gündem maddeleri arasında bulunan Uçbağlar Mahallesi 3997 ada 11 nolu parselin belediye hizmet alanı olarak kullanılması amacıyla satın alınması için Belediye Başkanına yetki verilmesi kabul edildi.

Mevcut imar planında ibadet, resmi kurum, sosyal tesis ve yeşil alan olan Dernek Mahallesi’ndeki alanlardan (Kernek Meydanı eski kütüphane binası ve civarı) resmi kurum alanının kaldırılarak ibadet ve yeşil alan olarak düzenlenmesini içeren 1/1000’lik uygulama imar plan değişikliği de komisyonun raporu doğrultusunda onaylandı.

Battalgazi Belediye Meclisi, Haziran ayı olağan toplantısını ise, 1 Haziran 2017 Perşembe günü saat 14.00’de gerçekleştirecek.

Bülten- Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com