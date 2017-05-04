Kervansaray’da Dünya Sanat Günü Etkinliği

Battalgazi Belediyesi ile TED Malatya Koleji tarafından Geleneksel Dünya Sanat Günü kapsamında bir etkinlik gerçekleştirildi. Dünya Sanat Günü etkinliğinde konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Günü yaşarken, geçmişi geleceğe taşımak gibi bir sorumluluğunuz var” dedi.

Battalgazi Belediyesi ile TED Malatya Koleji tarafından Geleneksel Dünya Sanat Günü kapsamında, Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı’nda bir etkinlik gerçekleştirildi. Etkinliğe, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AKP Battalgazi İlçe Kadın Kolları Başkanı Şule Özkan, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcıları Yaşar Karataş, Zafer Kırçuval, Türk Eğitim Derneği Genel Müdürü Sevinç Atabay, TED Malatya Koleji Kurucusu Bülent İlhan, TED Koleji Lise Müdürü İsmail Özçelik, TED Koleji İlkokul Müdürü Celal Türker, bazı belediye meclis üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Dünya Sanat Günü etkinliğine dikkat çekerek, “Sanat ve sanatçıya verilen önemin fevkinde ve farkında olmamız gerekir. Büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk diyor ki; ‘Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir’. Yani atardamarlarımızdan bir tanesi koparsa yaşamınız yok olur demektir. Siz eğer geleceğe güvenle bakmak istiyorsanız, geçmişinizi geleceğe taşımak durumundasınız. Günü yaşarken, geçmişi geleceğe taşımak gibi bir sorumluluğunuz var. Eğer bir memlekette sanat, kültür, duygu atmosferi dediğimiz duygu yetisi yitirilmişse, o memlekette istikbal anlamında, gelecek anlamında büyük karanlıklar var demektir. Faruk Nafiz Çamlıbel’in Han Duvarları eserinde Orta Anadolu’dan çıkıp Niğde’den bu tarafa gelirken Han duvarlarının duvarlarındaki sanatçılarımızın ve sanat ruhu taşıyan insanlarımızın duvarlara yazdığı yazıları, aynı zamanda Han Duvarları isimli şiirinde zikretmiştir. O dönemde kervanları ve tüccarları ağırlayan bu kervansaraylarımız aynı zamanda, o tüccarlardan çok değerli edebi manzum eserleri de han duvarları vasıtasıyla günümüze kadar taşıdığını görüyoruz” diyerek, sanatın bir millet için büyük önem taşıdığını söyledi.

Başkan Gürkan’ın yaptığı konuşma sonrası müzik dinletisi, dans gösterisi ve ardından da Dünya Sanat Günü kapsamında düzenlenen serginin açılışı gerçekleştirildi. Sergi, programa katılanlar tarafından gezildi.

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