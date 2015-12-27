Kervansaray’da Halk Günü

İlçedeki sorunlarının görüşüldüğü Halk Günü toplantılarından biri de Battalgazi ilçesinde yapıldı.

Battalgazi ilçesi tarihi Silahtar Mustafa Paşa Kervansaryı’nda Vali Ulvi Saran’ın başkanlığında düzenlenen toplantıya, Kaymakam Abdulmutallip Aksoy, Malatya Emniyet Müdür Vekili Mustafa Eleman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Recep Ayas, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sami Er, yatırımcı daire müdürleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Ulvi Saran, sorunları direk birinci ağızlardan dinlemek için bu tür toplantıları düzenlediklerini ifade edip, geçtiğimiz günlerde de Kale ilçesiyle ilgili toplantının gerçekleştirildiğini hatırlattı. Toplantılarda sorunlarla ilgili görüş ve önerileri aldıklarını bildiren Vali Saran, bu tür toplantıları tüm ilçelerde devam ettireceklerini dile getirdi.

Muhtarlar ise, sulama suyu sıkıntısından, yolların asfalt ihtiyacına kadar birçok sorunları dile getirdiler.

FOTOĞRAFLAR: Mehmet GÖRESİYE