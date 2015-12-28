“Kesinlikle Karşıyız”

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın yolcu taşımacılığında hizmet veren dolmuşları ve duraklarını kaldıracaklarını açıklamasının ardından yaklaşık 1 yıldır Malatya Minibüsçüler ve Umumi Servisçiler Odası ve Malatya Büyükşehir Belediyesi ile yapılan araçlarda değişim dönüşüm süreciyle ilgili görüşmeler olumsuz sonuçlandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Malatya Minibüsçüler ve Umumi Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, minibüsçü esnafının maddi açıdan sıkıntı yaşadığını belirterek, belediyenin istediği bedel ile otobüs bedellerinin yüksek olmasından dolayı minibüsçü esnafının dönüşüme ‘hayır’ dediğini söyledi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ile 1 yıla yakın görüşme halinde olduklarını ifade den İnce, “Biz de Minibüsçüler Odası olarak esnafımızın talebi doğrultusunda minibüs kararı aldık, otobüs konusu bundan sonra Minibüsçüler Odasının gündeminden düşmüştür artık önümüze bakacağız” dedi.

Hizmet kalitesini arttırmaya yönelik çalışmalar yapacaklarını dile getiren İnce, “Artık minibüsçü esnaflarımızla birlikte Malatya ilimizde vatandaşlarımıza daha kaliteli bir taşımacılık yapabilme adına elimizi taşın altına koyup bu doğrultuda çalışmalar yapacağız. Bu çalışmalarımızın başında öncelikle model sınırı, engellilere uygun araçlar, tek tip renkli araçlar, şoförlerin kılık kıyafetinde değişikliler gibi uygulamalar var. Bu uygulamaları hayata geçirerek hizmet kalitemizi arttıracağız. Otobüs konusu bundan sonra Minibüsçüler Odasının gündeminden düşmüştür. Esnafımızın otobüse hayır dediğinden dolayı bizler de esnaf temsilcisi olarak hayır demek zorundayız” dedi.

Büyük Şehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a ulaşım alanında verilen yetkiler ile ilgilide konuşan İnce şunları söyledi:

“Dönüşüm konusu kapandıktan sonra Büyükşehir Belediyesi Meclis kararı ile Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çakır’a hatların yeniden düzenlenmesi, otobüs kiraya verilmesi adı altında bir takım yetkiler verilmiştir. Bizler Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza, Ulaşım Daire Başkanımıza ve meclis üyelerine esnaflarımız adına sesleniyoruz: Şu anda Malatya’daki taşımacılık Yeşilyurt, Battalgazi ilçe sınırları içerisinde minibüs ve MOTAŞ araçları yeterli geliyor. Büyükşehir Belediyesi kendi bünyesinde bulunan MOTAŞ araçlarının sayısını çoğaltabilir, değişiklik yapabilir bizler buna karşı değiliz. Ancak minibüsçü esnafının halk otobüsü adı altında taşımacılık yapması mantığına kesinlikle karşıyız. Eğer böyle olursa esnafımız maddi ve manevi büyük bir mağduriyet yaşar. Ve huzur şehri olan Malatya’mız huzursuzluk şehri olur. Bu konuda vatandaşlarımız da mağdur olur, esnafımız da mağdur olur. Halk otobüsü verilen illerimiz şu an büyük sıkıntılar yaşıyor bunun örnekleri büyük illerde var, böyle yerlerde büyük haksız rekabetler oluşuyor ve kazaların önü alınamıyor. Oda olarak biz buna kesinlikle karşıyız, eğer ihtiyaç varsa minibüsçü esnaflarının güzergâhları yeniden uzatılır, kısaltılır. İhtiyaç olan yerlerde bizler de çalışmak isteriz” diye konuştu.

Yetki konusunun yeniden gündeme alınıp görüşülmesi gerektiğini belirten İnce, “Büyükşehir belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çakır’ın esnafımızı mağdur etmeme adına bu konuyu bir kez daha gözden geçirmesini talep ediyorum. Eğer bu konuda belediyenin kararlı olduğunu ve geri adım atmayacağını hissedersek ben oda başkanı olarak esnafımızın da desteğiyle belediyeye giderim ve hakkımızı ararım. Bizler esnafımızın mağdur olacağı konuda her zaman dik dururuz ve bu konuda kimseye taviz vermeyiz” şeklinde konuştu.