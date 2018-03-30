“Kesinlikle Kazanmak İstiyoruz”

Süper Ligin 27.haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, yarın 13.30’da Yeni Malatya Stadyumu’nda Gençlerbirliği’ni konuk edecek. Sarı kırmızılılar, Ankara ekibini yenerek hem son iki haftada aldığı mağlubiyetleri telafi etmek hem de son haftalarda taraftar ile yönetim arasında yaşanan küskünlüğü sonlandırmak istiyor.

Süper Lig’de Fenerbahçe ve Trabzonspor karşılaşmalarından mağlubiyetle ayrılan Evkur Yeni Malatyaspor için Gençlerbirliği karşılaşması büyük önem taşıyor. Ankara ekibi karşısında alınacak galibiyet sadece ligde rahatlama adına değil, takımın üzerindeki kara bulutları dağıtma adına da oldukça büyük önem taşıyor.

Ligde geride kalan 26 haftada 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak 34 puan toplayan sarı kırmızılılar, son iki maçını kaybetti. Fenerbahçe ve Trabzonspor karşılaşmalarında kalesinde 6 gol gören ve sadece 1 gol atabilen Evkur Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği’ni yenerek, yeniden çıkış yakalamanın peşinde.

KARŞILAŞMANIN BÜTÜN GELİRİ MEHMETÇİK VAKFINA BAĞIŞLANACAK

Evkur Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği maçının gelirinin Mehmetçik Vakfına bağışlanacağı belirtildi.

Evkur Yeni Malatyaspor kulüp başkanı Adil Gevrek, “Bugüne kadar devletimiz ve milletimiz için şehit olan şehitlerimize ve Afrin’de şehit düşen askerlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Mehmetçiğimiz Afrin’de ülkemizin güvenliği, bizim güvenliğimiz ve oradaki halkın güvenliği için Zeytin Dalı operasyonunu düzenledi. Bizde Evkur Yeni Malatyaspor olarak onlara destek olmak adına Gençlerbirliği ile oynayacağımız karşılaşmanın gelirinin tamamını Mehmetçik Vakfına bağışlayacağız. Onlar için ne yapsak azdır. Mehmetçiğimiz ülkemiz ve bizim için canlarını siper ettiler, şehit düştüler, gazi oldular. Bu anlamda bizlerde Evkur Yeni Malatyaspor olarak Mehmetçiğimize destek olacağız” dedi.

“KESİNLİKLE KAZANMAK İSTİYORUZ”

Ankara ekibiyle oynayacakları karşılaşması öncesi futbolcularına ve basın mensuplarına ‘parola 3 puan’ diyen teknik direktör Erol Bulut, Gençlerbirliği karşılaşmasını kesinlikle kazanmak zorunda olduklarını ifade etti.

Bulut, ligde kalan 8 karşılaşmanın kolay geçmeyeceğine dikkat çekerek, “Ligde hiçbir maç kolay değil, bugüne kadar hep zorlu maçlar oynadık. Kalan 8 haftalık süreçte de zorlu maçlar oynayacağız. Ligin ikinci yarısında maçlar zorlu ve çetin geçiyor. Şimdi önümüzde Gençlerbirliği karşılaşması var. Bizim açımızdan bu karşılaşmanın önemi büyük. Kendi sahamızda, taraftarımızın desteğiyle bu maçı kesinlikle kazanmak istiyoruz” dedi.

İKİ TAKIM İÇİNDE 3 PUAN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig’de geride kalan 26 haftada 9 galibiyet, 7 beraberlik, 10’da mağlubiyet alarak 34 puan topladı. Sarı kırmızılılar, 34 puanın 19’ubu sahasında, 15’ini ise deplasmanda elde etti.

Ligde geride kalan 26 haftalık süreçte 13 kez sahasında karşılaşma oynayan Evkur Yeni Malatyaspor, bu karşılaşmalarda 5 galibiyet, 4 beraberlik, 4’te mağlubiyet aldı.

Sarı kırmızılılar sahasında Osmanlıspor, Kardemir Karabükspor, Galatasaray, Demir Grup Sivasspor ve Trabzonspor’u mağlup etmişti. Ligde son iki haftada puan alamayan sarı kırmızılılar, Gençlerbirliği’ni yenerek, yeni bir başlangıç yapmak istiyor.

Süper Lig’de geride kalan 26 haftalık dilimde 27 puan toplayan Gençlerbirliği küme düşme potasının içerisinde yer alıyor.

Ligde geride kalan 26 haftada 6 galibiyet, 9 beraberlik, 11’de mağlubiyet alan Ankara temsilcisi 27 puan toplayabildi.

Kırmızı siyahlılar, şuana kadar deplasmanda oynadığı 13 karşılaşmada ise sadece 1 kez galip gelebilirken, 5 karşılaşmada berabere kaldı, 7 karşılaşmayı ise kaybetti. Ankara ekibi Malatya deplasmanından puan çıkarıp, dipten çıkmanın hesaplarını yapıyor.

ARDA KARDEŞLER DÜDÜK ÇALACAK

Evkur Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği karşılaşmasını Bursa Bölgesi Süper Lig Hakemi Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşlerin yardımcılıklarını Hatay Bölgesi’nden Süper Lig Yardımcı Hakemi Mehmet Cem Hanoğlu ile Bursa Bölgesi’nden Süper Lig Yardımcı Hakemi Hakan Yemişken yapacak. Kayseri Bölgesi’nden A Klasman Hakemi Abdulkadir Bitigen ise dördüncü hakem olarak görev yapacak.

Karşılaşma beIN Sports 1’den izleyicilerle buluşacak.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi