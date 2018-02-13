Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’un Teknik Direktörü Erol Bulut, “Ligin sonuna doğru gidiyoruz, daha stresli, gergin olacak. Bizde en iyi şekilde önümüzdeki maçlara hazırlanıyoruz. Takımızla toplantılarımızı yapıyoruz. Kesinlikle performans artışı olması lazım, performansı yükselmesi gereken futbolcularımız var. Performansları yine eski düzeyde yükselirse yine istediğimiz seviyeye geleceğiz” dedi.

Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde gazetecilere açıklamada bulunan Bulut, “Kasımpaşa maçına çok iyi başladık. 70 dakika boyunca bunu iyi sürdürdük. Maçın son 20 dakikası istediğim gibi gitmedi. Biraz performans düşüklüğü oldu. Birde üzerine stres gelince otomatikman istediğimiz oyun ortaya çıkmadı. Ama yine ben kalemizde çok fazla pozisyon gördüğümüzü düşünmüyorum. Yediğimiz bir gol ve bir, bir buçuk pozisyon var. Ona rağmen bizim yarattığımız 4-5 gol pozisyonu var, onları değerlendiremedik. Maçın sonucuna ve oynanan futbola bakarsak 1-1, iki taraf içinde doğru olan buydu. Daha iyisini yaptık, yapmaya da devam etmemiz gerekiyor” diye konuştu.

Bulut, Antalya ve Kasımpaşa maçlarında takımda form düşüklüğü olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Bazı futbolcular yüzde yüzle gidiyor. O futbolcularda form düşüklüğü olacak, onların yerine diğer arkadaşların performanslarını artırması gerekiyor. Bu olmayınca otomatikman oyunumuzda biraz düşüş yaşıyoruz. Ama bunu en kısa zamanda, bu haftadan başlayarak, yine oyun grafiğimizi yükseltmemiz gerekiyor.”

Bir gazetecinin ‘Oyuncu tercihleri konusunda sizin de performansınızda düşüş olduğu eleştiriler var, siz ne diyeceksiniz?’ sorusuna Bulut, “Performans düşüklüğüne bir nebze katılırım ama futbolcuların değişikliğiyle ilgili saha içerisinde ya da herhangi bir futbolcuyla ilgili olsun o benim tercihim. Orada bir şeyi doğru yapıyorsam o da benim tercihim, bir şeyi yanlış yapıyorsam o da benim tercihim. Sonuçta buranın sorumlusu, teknik direktörü ben olarak yaptığım hatalardan ben sorumluyum, bu işin çizgisi budur. Ben yanlış bir tercih yaptığımı düşünmüyorum. Ekibimle oturup bütün hafta boyunca onları istişare ederek, hangi futbolcuyu sahaya sürdüğümüzde daha iyi verim alabiliriz, çünkü her gün bu futbolcularla ben burada çalışıyorum, kim antrenmanda ne gösteriyor, ne veriyor onu ben biliyorum. Sadece maçtan maça gideceksek o zaman hep aynı takımla çıkmanız gerekiyor. Bu böyle değil. O yüzden değişiklikler kesinlikle olmaya devam edecek. Futbolcu tercihi doğru veya yanlış olabilir, o da benim ve ekibimin yaptığı tercihler. Futbolcularda bazen performans düşüklüğü oluyor. Onların yerine oynayan futbolcuların performansları artıyor. Onların yerine gelen futbolcuların performansları artmadığı sürece yine değişiklik yapmak zorundasın. En doğrusunu, en iyisini bulmaya çalışıyorsun. Sonuçta biz sahaya sürdüğümüz futbolcuları ne diye sürüyoruz, o takım bize galibiyeti, puanları getirecek, iyi oynayacak diye sahaya sürüyoruz. Hiçbir hoca sahaya yenilecek diye bir takım sürmez. Sonuçta kendi işimize zarar vermiş oluruz. Her zaman en doğrusunu sahaya sürmeye çalışıyoruz. Bizde ekibimizle bugüne kadar bu şekilde yaptık” cevabını verdi.

Bulut, takımda performans artışı olması gerektiğine dikkat çekerek, “Biz ilk yarıda da hiç rahat değildik. Konya maçıyla buraya geldim. Ondan sonra hep zor maçlar yaşadık. Stres olacak, bu futbolun içerisinde var. Futbolcular bunu yaşayacak. O yüzden bu futbolcular profesyonel. Antalyaspor deplasmanında 3 puanın gitmesi, 10 kişi kalmamızdan kaynaklanan bir sorun. Biz sahada 11 kişi devam etmiş olsaydık, o maçı kesinlikle kazanacağımızı düşünüyorum. 10 kişi kaldık, orada eksiklik yaşadık o yüzden o maç kaybedilmiş oldu. Bu futbolda var, olan şeyler. Önümüzdeki bütün maçlar zor, daha da zorlaşacak. Çünkü ligin sonuna doğru gidiyoruz, daha stresli, gergin olacak. Bizde en iyi şekilde önümüzdeki maçlara hazırlanıyoruz. Takımızla toplantılarımızı yapıyoruz. Kesinlikle performans artışı olması lazım, performansı yükselmesi gereken futbolcularımız var. Performansları yine eski düzeyde yükselirse yine istediğimiz seviyeye geleceğiz” ifadelerini kullandı.

Bursaspor ile ligin 22.haftasında deplasmanda oynayacakları karşılaşmaya da değinen Bulut, şunları söyledi:

“Bursaspor iyi bir takım, onlarda da bir düşüş var. Son maçlarını Akhisarspor’a karşı kaybettiler. Onlar da kazanmak isteyeceklerdir. Bizde oraya puan ya da puanlar almaya gidiyoruz. Sonuçta iki takım birbirine yakın, puanları yakın. Kazanamıyorsak, inşallah kaybetmeyeceğiz.”

Bulut, Kasımpaşa maçına 3 eksikle çıktıklarını anımsatarak, “Bizim gibi bir takımın 3 önemli futbolcusu sahada olmadığı zaman zaten orada sıkıntı yaşıyoruz. Kadromuz, yedek kulübemizde çok zengin olmadığından o eksiklikleri yaşayacağız, yaşamaya da devam edeceğiz. Ama bu sezonu elimizdeki bu futbolcularla bitireceğiz. Elimizde başka bir şey yok. Khalid’in tedavisi devam ediyor. İnşallah sahada olabilir ama zor gibi gözüküyor” dedi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi