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Malatya Haber -

KESK Eylemine Polis Müdahalesi.. 20 Gözaltı

KESK Eylemine Polis Müdahalesi.. 20 Gözaltı
  • 04.02.2017
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Malatya’da görevlerinden ihraç edildiklerini öne sürerek eylem yapan KESK’li gruba polis müdahale etti.

Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu (KESK) tarafından Malatya’da Kanun Hükmünde Kararname ile görevden ihraç edilenler için oturma eylemi düzenlendi. Yüzüncüyıl Kavşağında toplanan KESK üyeleri görevden almaları protesto etmeye başladı.

Ancak her türlü gösteri ve basın açıklamasının valilikçe yasaklanması nedeniyle polis ekipleri gurubu dağılmaları yönünde uyardı. Polisin tüm uyarılarına rağmen eylemlerine devam eden guruba müdahale gecikmedi. Çevik kuvvet polisleri ve sivil ekipler izinsiz gösteri yapan KESK üyelerini gözaltına aldı. Bu sırada slogan atmaya devam eden göstericiler polise uzun süre direndi. Gözaltına alınan 20 kişi emniyete götürüldü.

iha

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Yorumlar
  1. Malatya44 dedi ki:
    4 Şubat 2017, 16:37

    Kurunun yanında yaşta yanar.allah onlarında yardımcısı olsun .Suçsuz insanlarda hakkını arayabilmeli bu şekilde olmamalı .

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