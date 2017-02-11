KESK Eylemine Polis Müdahalesi.. 31 Gözaltı..
Malatya’da eylem yapmak isteyen KESK üyesi gruba polis müdahale etti.
Malatya’da Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerinden ihraç edilen KESK üyeleri eylem yapmak istedi. Yüzüncüyıl Kavşağında toplanan ve açıklama yapmak isteyen gruba polis, izinsiz eylem yaptıkları gerekçesiyle dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. Bunun üzerine eylemlerine devam eden gruba müdahale etti.
Eğitim-Sen Malatya Şube Başkanı Tarık Kaya, EMEP Malatya İl Başkanı Kemal Gültekin, ÖDP Yeşilyurt ilçe Başkanı Ali Osman İzci’nin de aralarında bulunduğu 31 kişi gözaltına alındı.
iha
Yorumlar
YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."