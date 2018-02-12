“Keşke Geçmişte Herkes Görevini Yapmış Olsaydı”

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İnönü Üniversitesi Türk Dünyası ve Akraba Topluluğu tarafından düzenlenen ‘Şehir ve İnsan’ konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı. Başkan Gürkan, şehri, şehrin değerleri ile yönetmek ve şekillendirmek gerektiğini söyledi.

İnönü Üniversitesi Türk Dünyası ve Akraba Topluluğu tarafından Hoca Ahmet Yesevi Konferans Salonu’nda ‘Şehir ve İnsan’ konulu konferans düzenlendi. Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın yanı sıra İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Kırçuval, İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neslihan Durak, İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Salim Cöhce ve bazı öğretim görevlileri ile çok sayıda öğrencinin katıldığı konferansın açılış konuşmasını İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Salim Cöhce yaptı.

Cöhce, Türkiye’nin sıkıntılı bir süreçten geçtiğine dikkat çekerek, “Türkiye’nin çok önemli bir dönemeçten geçtiği bir dönemde böylesine etkinlikleri sürdürmek hem toplumumuzu değişik konularda aydınlatılmasını sağlayıp bunu devam ettirmek, hemde içinde bulunduğumuz durumun genel bir muhasebesini yaparak geleceğe daha iyi hazırlanabilmek için iki senedir çok faal bir şekilde çalışan, özellikle üniversitemizde son bir buçuk yıldır değişen yönetim ile bu çalışmalarını kat be kat arttırarak geçtiğimiz yıl Türkiye üniversiteleri arasında topluluklar arasında en çalışkan, en başarılı topluluk sayılarak ödül alan Türk Dünyası ve Akrabaları topluluğu ikinci dönem ilk etkinliğini Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile başlatıyoruz. Bu etkinlik İnsan ve Şehir başlığı altında. Yıllardır Malatyamıza değişik şekilde hizmet eden bizzat şehrin teşekkülü ve yeni baştan kurulumu ve gelişimi ile ilgili eşsiz deneyimlere sahip olan sayın Battalgazi Belediye Başkanımız bizim bu teklifimizi kabul ederek üniversitemize teşrif ettiler” diyerek, katılımından dolayı teşekkür etti.

İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Salim Cöhce’nin yaptığı konuşmanın ardından konferansa geçildi. Konferansa konuşmacı olarak katılan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, ‘Şehir ve İnsan’ konusunda katılımcılara bilgiler verdi. Başkan Gürkan, ilk olarak Türkiye’nin zorlu bir süreçten geçtiğini belirterek, “Ülkemiz pahalı bir coğrafyanın üzerinde. Dün ülkemiz üzerinde emelleri olan güçler, bugünde aynı emellerini değişik vasıta ve yöntemlerle, üzerimizde denemek istiyorlar. Bu dünde vardı, bugünde var, yarında olacaktır. Bundan yılgınlığa düşmememiz gerektiğini burada belirtmek istiyorum” dedi.

Daha sonra ‘Şehir ve İnsan’ konulu konferansını sunan Başkan Gürkan, “Şehirleri insanlara göre dizayn etmemiz gerekir. Mazlov’un ihtiyaçlar hiyerarşisinde insanın ihtiyaçlar hiyerarşisini bir üçgen yapmıştır. Fizyolojik ihtiyaçlar; yeme, içme vs. bunlar tüm canlılarda olan ortak ihtiyaçlardır. Hemen bir üst basamağa çıktığında güvenlik ihtiyacı. Onun bir üst tarafından sosyal ihtiyaçlar vardır. Yani birey kendisini ifade edebilme veya ait olma ihtiyacıdır. Dördüncü basamak ise sevme ve sevilme ihtiyacıdır. Beşinci basamak ise kendisini ifade edebilme ihtiyacıdır. Bu beş temel basamak üzerine baktığımızda insanın ihtiyaçları bellidir. 5 temel yapı var. O zaman insanın ihtiyaçları bu ise şehirleri de buna göre dizayn etmek gerekir” diye konuştu.

Başkan Gürkan, daha sonra öğrencilerin sorularını yanıtladı. Battalgazi Belediyesi’nin çalışmaları ile ilgili bir soruya yanıt veren Başkan Gürkan, “Bizler geldikten sonra bir kere batı da olduğu gibi Belediye binaları şehrin silüetini gösterir mantığıyla yaptığımız belediye binası Türkiye’nin en iyi belediye binaları arasında yer almaktadır. Ayrıca yeşilin korunması noktasında şehir merkezinde 200 dönümlük bir alanı şehre yeşil alan olarak kazandırmanın gayreti içerisindeyiz. Bu nokta da Atatürk Kız Lisesini yaptık, yeni yerine taşıdık. Anadolu Lisesini yaptık Ulu Caminin kıblesinde bulunan Şahabe-i Kübra Medresesini yapmak için başka bir yere taşıdık. Keşke herkes geçmiş zamanda görevlerini yapmış olsalardı da bugün keşke ifadesini kullanmasaydık. Bana keşkeleriniz var mı diye sorarsanız benim keşkem olmadı bu zamana kadar Allah’a şükür” ifadelerini kullandı.

Bülten