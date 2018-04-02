‘Keşke’ Projesi Uçurdu

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, ‘Keşke’ projesine katılarak ‘yamaç paraşütüyle uçmak istiyoruz’ diyerek hayallerini ileten yetim ve öksüz çocukların isteklerini gerçeğe dönüştürdü. Yamaç paraşütüyle gökyüzüne uçan çocukların yaşadıkları heyecan ve mutluluk görülmeye değerdi.

ÇOCUKLAR KEYİFLİ VE HEYECANLI ANLAR YAŞADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sosyal belediyecilik alanında ödüllendirdiği, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın üzerinde özenle durduğu ‘ Keşke’ projesi kapsamında yamaç paraşütü etkinliği düzenlendi.

‘Keşke’ projesi katılarak kendilerine verilen proje formuna ‘yamaç paraşütüyle uçmak istiyoruz’ diye yazan çocuklar, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın sürpriz davetiyle büyük bir heyecan yaşadılar.

RENKLİ GÖRÜNTÜLER YAŞANDI

Gündüzbey Kapılık mevkiinde düzenlenen ve renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte kendileri için özel hazırlanan yamaç paraşütleriyle gökyüzüne uçan çocuklar keyifli olduğu kadar heyecanlı anlar yaşadılar.

BAŞKAN POLAT’TA ÇOCUKLARLA BİRLİKTE GÖKYÜZÜNE UÇTU

Çocukların heyecanına ortak olup yamaç paraşütüyle uçan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından ödüle layık görülen ‘Keşke’ projemiz kapsamında yavrularımızın hayallerini gerçeğe dönüştürmeye devam ediyoruz. Projemiz kapsamında kendilerine verdiğimiz proje formuna yamaç paraşütüyle uçmak istiyoruz diye yazan çocuklarımızla birlikte Gündüzbey Kapılık bölgemizdeki alanda yamaç paraşütü etkinliği düzenledik. Çocuklarımızın istekleri bizim başımızın üstünde yeri vardır, onlar için ne yaparsak azdır. Eğer yüzlerinde bir tebessüm oluşturabildiysek ne mutlu bize, onların mutluluğu bizim için en büyük sevinç kaynağıdır. Çocuklarımızın erken yaşlarda yüksek özgüvenleriyle birlikte bu sporu yapmak istemelerini takdirle karşılıyorum ve tebrik ediyorum. Bugün ki özel ve farklı etkinliğimize destek veren Malatya Sportif Havacılık Kulübüne, Adana Havacılık ve Adrenalin Sporları Kulübüne, Elazığ’dan katılım gösteren pilotlarımıza, Kudüs konferansımıza katılmak üzere Malatya’ya gelen ve çocuklarımızın heyecanına ortak olmak adına etkinliğimize katılan Prof. Dr. Cengiz Tomar ve Araştırmacı- Yazar Musa Biçkioğlu’na, İ.Ü.İlahiyat Fakültesi Dekanımız Prof.Dr.Fikret Karaman’a ve etkinlikte emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum” dedi.

“KEŞKE PROJESİ ÇOK GÜZEL VE ANLAMLI BİR PROJE”

Adana Havacılık ve Adrenalin Sporları Kulüp Başkanı Güner Akkaya ise, ‘Keşke’ projesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan ödül alan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a sosyal belediyecilik hizmetlerinden dolayı teşekkürlerini sundu.

‘Keşke’ projesinin çok anlamlı ve güzel bir proje olduğunu ifade eden Güner Akkaya, “ Keşke projesi her yönüyle örnek bir projedir, Başkanımıza bu duyarlı hizmetlerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Bu proje umarım diğer yerel yönetimlere örnek teşkil eder ve bu tip projeler ülkemizde çoğalır. Gençlerimize baktığımız zaman geleceğimizi görüyoruz, çocuklarımıza yapılacak her yatırım anlamlıdır. Bugün de Başkanımızın daveti üzerine Yeşilyurt’a geldik, çocuklarımızın isteklerini yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz “ dedi.

“HAYALLERİMİZ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ, BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDERİZ”

İstekleri yerine getirilen çocuklar ise, “Bu tip etkinlikleri televizyonda sürekli takip ediyorduk, keşke bizde uçsak diye hep aklımızdan geçmişti, uçmak herkesin hayali olduğu gibi bizimde hayallerimizi süslüyordu. Hayallerimiz Yeşilyurt Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat sayesinde gerçeğe dönüştü, Başkanımıza ve pilotlara çok teşekkür ediyoruz” diye konuştular.

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