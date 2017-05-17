Keskin; “50 Yıllık İhtiyacı Çözmüş Olacağız”

Küçük sanayi sitelerinin taşınması konusunda çalışmaların sürdüğünü belirten Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, “Birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde el birliği ile Malatya’nın en az 50 yıllık bir ihtiyacını hep birlikte çözmüş olacağız.” dedi.

MESOB’da yapılan toplantıda Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Zeki Sarılar, MESOB Başkanı Şevket Keskin, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren, küçük sanayi sitelerinin taşınması ve alternatif yeni arsalar konusunda görüş alışverişinde bulundular.

MESOB Başkanı Keskin; “Son 15 yılda hükümetlerimizin üretim ve imalat için vermiş olduğu destekler ekonomik büyüme, istihdama ve milli üretime önemli ölçüde katkı vermiştir. Organize Sanayi Bölgelerinde verilen bu desteklere paralel olarak önemli bir üretim ve istihdam sağlanmıştır. Ancak; üretim ve imalata dayalı büyüme esnaf ve sanatkara yansıması aynı ölçüde gerçekleştirilmemiştir. Bu durumun en büyük sebeplerinden birisi esnaf ve sanatkârın üretim ve imalat yapabileceği fiziki ve teknik alt yapının yetersizliğidir. Bunun en güzel örneği Malatya’dır. Malatya’da esnaf ve sanatkârın üretim, imalat, tamir alanı olan Küçük Sanayi Sitelerindeki fiziki ve teknik alt yapı yetersizliği had safhaya ulaşmış, esnaf ve sanatkârımız fiziki şartlar ve sermaye yetersizliği nedeniyle yeni yatırım yapamaz ve işyerini büyütemez hale gelmiş, bunun olumsuz yansıması olarak üretime ve imalata yönelik girişimleri ile istihdam sağlama konusunda ekonomik büyümeye katkı olarak sunulamamıştır.” dedi.

Keskin; Yeni Sanayi Sitesi ve Özsan Sanayi Sitelerinin ekonomik ömürlerini artık tüketmiş olduğunu da belirterek, “Yeni Sanayi Sitesi; 1976 yılında hizmete girmiş ve şu anda plansız bir yapılanma, üretim ve imalata yönelik fiziki şartların, alt yapının yetersiz olduğu bir durumdadır. Şehir merkezinin içerisinde kalmıştır. Alt yapısı ile Büyükşehir olan Malatya’ya hizmet konusunda ekonomik olarak ömrünü tüketmiştir. Plansız yapılanma nedeniyle oto tamir, demir, mermerciler, ağaç sanatkârları, mobilyacılar ve değişik sektörlerden oluşan dağınık bir iş alanı mevcuttur. İşyerlerinin büyük oranı iş üretimi için fiziki olarak günümüz şartlarına göre yetersiz kalmıştır. Özsan Sanayi Sitemiz de de aynı sıkıntılar söz konusudur. Şu bir gerçektir; mevcut küçük sanayi sitelerimiz fiziki şartları ve alt yapısı ile hem Malatya’ya; hem de esnaf ve sanatkâra hizmet veremeyecek noktaya gelmiştir. Esnaf ve sanatkârlarımız, mevcut işyeri ve plansız yapılanma nedeniyle işyerlerine makine yerleştirememekte, imalatını yapamamakta, nakliyesini gerçekleştirememektedir.” ifadelerini kaydetti.

Malatya’ya esnaf ve sanatkârın hizmet, üretim ve imalata yönelik yatırımlarına fiziki ve alt yapısı ile cevap verebilecek Yeni Küçük Sanayi Sitesinin bugün kaçınılmaz bir ihtiyaç olduğunu belirten Keskin, “Yeni küçük sanayi siteleri sadece esnaf ve sanatkarın bir sorunu olmayıp, şehirleşme adına Malatya’nın da önemli bir ihtiyacıdır. Gümrük ve Ticaret Bakanımız Sayın Bülent Tüfenkci, Valimiz Sayın Mustafa Toprak, AK Parti genel Başkan Yardımcımız Öznur Çalık ve değerli milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çakır, esnaf ve sanatkârımızın bu talebine olumlu olarak yaklaşıyor ve sorunun çözümü için her türlü desteği veriyorlar. Gümrük ve Ticaret Bakanımız Sayın Bülent Tüfenkci sorunun çözümüne yakın ilgi gösteriyor, arsa sorununun yanında kredi imkanları içinde önemli kazanımlar sağladı. Bu dönem küçük sanayi sitesi sorununu çözerek, şehirleşme ve üretim adına önemli bir adımı atacağımıza inanıyoruz. Birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde el birliği ile Malatya’nın en az 50 yıllık bir ihtiyacını hep birlikte çözmüş olacağız.” dedi.

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