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Malatya Haber -

Keskin Toprağa Verildi

Keskin Toprağa Verildi
  • 25.07.2017
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Malatya’nın muhazakar kanaat önderlerinden Ramazan Keskin’in eşi ve aynı zamanda Net Haber Gazetesi İmtiyaz Sahibi Ahmet Keskin’in annesi 67 yaşındaki Halise Keskin’in cenazesi toprağa verildi.

Dün geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Halise Keskin için bugün Battalgazi ilçesi Ulu Camide öğle namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AKP Malatya Milletvekilleri Nurettin Yaşar ve Taha Özhan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Battalgazi Belediye Başkan vekili Zafer Kırçuval, AKP İl Başkanı Hakan Kahtalı, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile Keskin ailesi katıldı.

Ramazan Keskin’in kıldırdığı cenaze namazı sonrası Halise Keskin, gözyaşları arasında Battalgazi Karababa Mezarlığı’na defnedildi.

iha

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