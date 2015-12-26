Keskin Yeniden Aday Olabilecek..

Anayasa Mahkemesi, oda, birlik, federasyon ve konfederasyonlarda başkanlık ve genel başkanlık görevlerini üst üste 2 dönem yapanların bir seçim dönemi geçmedikçe yeniden başkan seçilemeyeceğine ilişkin yasa hükmünü yürütmeyi durdurarak, iptal etti. Anayasa Mahkemesi’nin bu kararı, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanlığı görevini 2 dönemdir sürdüren Şevket Keskin’i de yakından ilgilendiriyor. Seçim sürecini yaşayan ESOB’da, başkan Keskin bu kararla yeniden aday olabilecek.

Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili Haşim Kılıç, yaptığı açıklamada, yasa hükmünün eski seçilmiş olanların sürelerini de kapsayan bir belirsizlik yarattığını kaydederek, “Eski seçilmiş olanların sürelerini de hesaba katan bir düzenleme olduğu için hukuk güvenliğine aykırı bulunduğu oybirliğiyle iptali ve yürütmeyi durdurma kararı alındı” dedi.

CHP, 62 sayılı “Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşu Kanunu”nun 54. maddesinin 1. fıkrasının 2. tümcesinin, Anayasaya aykırı olduğunu ileri sürerek, iptali ve yürürlüğün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesinde dava açmıştı.

Anayasa Mahkemesi, davayı Salı günü görüşmeye başlamış, ancak görüşmeler tamamlanamamıştı.

CHPnin iptalini ve yürürlüğünün durdurulmasını istediği düzenleme esnaf, oda, birlik, federasyon başkanı ve konfederasyonlarda başkanlık ve genel başkanlık görevini üst üste 2 dönem yapanların bir seçim dönemi geçmedikçe yeniden başkan seçilemeyeceğini öngörüyor.