KESK’ten Protesto Eylemi..
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Malatya Şubesi üyesi bir grup, Kamu Reformu Yasa Tasarısı’nı protesto etti.
KESK’e bağlı sendikaların şube yöneticisi ve üyelerinin katıldığı eylem, PTT binası önünde yapıldı. Eylemde konuşan Eğitim-Sen Şube Başkanı ve KESK Dönem Sözcüsü Erdoğan Canpolat, Kamu Reformu Yasa Tasarısı’nın toplumsal yararı ortadan kaldırdığını iddia ederek, “Bizim iş güvencemiz ortadan kaldırılmaya çalışılırken, para babalarının avuçları kaşınıyor” dedi.
Eyleme katılanlar, protestoyu oturarak ve alkışlarla sürdürdü. Çok sayıda polisin görev aldığı eylem, olaysız sona erdi.
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