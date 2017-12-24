KHK İle Kamudan Yeni Memur İhraçları

Resmi Gazete’de yayınlanan KHK ile Malatya’da 11 kişi kamu görevinden ihraç edilirken, 2 kişi göreve döndü

Hükümet Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında 2 yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK) yayınladı. Resmi Gazete’nin 24 Aralık 2017 günkü sayısında yayınlanan 695 sayılı kararname ile kamu kurumlarından ihraç edilenler ve göreve iade edilenlerin listesi yeraldı. Kararnameyle kamu kurumlarından toplam 2 bin 756 kişi ihraç edilirken, daha önce ihraç edilen 115 kişi ise göreve iade edildi.Bu arada, FETÖ kapsamındaki soruşturma nedeniyle bir süre önce görevden alınarak Çankırı Hukuk İşleri Müdürlüğü görevine atanan eski Yeşilyurt Kaymakamı Nesim Babahanoğlu da (fotoğraftaki), son KHK’daki ihraç edilenler listesinde yeraldı.

MALATYA’DAN 11 İHRAÇ, 2 İADE..

Kararname ile Malatya’da 11 kişi kamu kurumlarından ihraç edilirken, daha önce ihraç edilmiş olan 2 kişi kamu görevine iade edildi.

KHK’da yeralan ihraç ve göreve iadelere ilişkin Malatya listesi şöyle:

İHRAÇ EDİLENLER:

Diyanet İşleri Başkanlığı:

Figen Aytekin- Kur’an Kursu Öğreticisi- Malatya/ Battalgazi,

Fatma Güler- Kur’an Kursu Öğreticisi- Malatya/ Battalgazi,

Nuray Navruz- Kur’an Kursu Öğreticisi- Malatya/ Yeşilyurt,

Sümeyra Demirci- Kur’an Kursu Öğreticisi- Malatya/ Yeşilyurt,

Adalet Bakanlığı:

Merve Aras- Psikolog- Malatya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü,

Ekonomi Bakanlığı:

Tuğrul Kılınç- Ürün Denetmeni- Malatya,

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı:

Selami Erkan- Mühendis- Malatya,

Milli Eğitim Bakanlığı:

Serkan Şahan- Öğretmen- Malatya/ Battalgazi,

Müttesir Okuducu- Öğretmen- Malatya/ Doğanşehir,

Sağlık Bakanlığı:

Sintünnur Kaba- Tabip- Malatya/ Akçadağ,

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi:

Selahattin Işık- Memur- Malatya,

GÖREVE İADE EDİLENLER:

Milli Eğitim Bakanlığı:

Kemal Akgül- Öğretmen- Malatya,

Süleyman Ulutaş- Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni- Malatya,

Güler HAZAR, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com