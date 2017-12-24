KHK İle Kamudan Yeni Memur İhraçları
- Resmi Gazete’de yayınlanan KHK ile Malatya’da 11 kişi kamu görevinden ihraç edilirken, 2 kişi göreve döndü
Hükümet Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında 2 yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK) yayınladı. Resmi Gazete’nin 24 Aralık 2017 günkü sayısında yayınlanan 695 sayılı kararname ile kamu kurumlarından ihraç edilenler ve göreve iade edilenlerin listesi yeraldı. Kararnameyle kamu kurumlarından toplam 2 bin 756 kişi ihraç edilirken, daha önce ihraç edilen 115 kişi ise göreve iade edildi.Bu arada, FETÖ kapsamındaki soruşturma nedeniyle bir süre önce görevden alınarak Çankırı Hukuk İşleri Müdürlüğü görevine atanan eski Yeşilyurt Kaymakamı Nesim Babahanoğlu da (fotoğraftaki), son KHK’daki ihraç edilenler listesinde yeraldı.
MALATYA’DAN 11 İHRAÇ, 2 İADE..
Kararname ile Malatya’da 11 kişi kamu kurumlarından ihraç edilirken, daha önce ihraç edilmiş olan 2 kişi kamu görevine iade edildi.
KHK’da yeralan ihraç ve göreve iadelere ilişkin Malatya listesi şöyle:
İHRAÇ EDİLENLER:
Diyanet İşleri Başkanlığı:
Figen Aytekin- Kur’an Kursu Öğreticisi- Malatya/ Battalgazi,
Fatma Güler- Kur’an Kursu Öğreticisi- Malatya/ Battalgazi,
Nuray Navruz- Kur’an Kursu Öğreticisi- Malatya/ Yeşilyurt,
Sümeyra Demirci- Kur’an Kursu Öğreticisi- Malatya/ Yeşilyurt,
Adalet Bakanlığı:
Merve Aras- Psikolog- Malatya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü,
Ekonomi Bakanlığı:
Tuğrul Kılınç- Ürün Denetmeni- Malatya,
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı:
Selami Erkan- Mühendis- Malatya,
Milli Eğitim Bakanlığı:
Serkan Şahan- Öğretmen- Malatya/ Battalgazi,
Müttesir Okuducu- Öğretmen- Malatya/ Doğanşehir,
Sağlık Bakanlığı:
Sintünnur Kaba- Tabip- Malatya/ Akçadağ,
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi:
Selahattin Işık- Memur- Malatya,
GÖREVE İADE EDİLENLER:
Milli Eğitim Bakanlığı:
Kemal Akgül- Öğretmen- Malatya,
Süleyman Ulutaş- Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni- Malatya,
Güler HAZAR, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com
Sayın kaymakam bey; Yok ben böyle yaptım Yok şurda okudum yok şuralıyım buralıyım gibi ifadeler boş kendinizi savunma yeri burası değil yargıdır. Başkada seni bilen zaten bilir bilmeyen için ise kendinizi övmenize gerek tok. Suçunuz varsa cezasını elbette çekeceksiniz yoksa adalet er geç teselli edecek.
Sinan bey gercek adiniz mi bilmem ama iki kavaminda magduru oldugumdan bu durumda olanlara ve dezavantajli gruplara destek olmaktam dolayi kullandim…oyle degilmiyim nereli oldugum hangi okullari okudugum ve 15 yillik meslek hayatim kayit altinda..buradan dervisin fikri ve zikrine bakmak lazim senin icin…baska kastim yok
şehit ve gazi aileleri ile fakir kimsesizler ve yetimlere devletin sefkat elini uzatmaya calistim.5 yil dolu dolu malatyada calistim Allah alevisi sunnisi kürdu ve türküyle hepsinden razi olaun.makaimum 5 yil olan doguda 10 yil severek calistim.Karaman Diyarbakir ve Malatyalilarin duasi yeter.Calistigim her validen odul aldim.gecen sene Turkiyede yilin idarecisi secildim Cumhurbaskanligimizca agirlandim.Allah basimizdan eksik etmesin…saygilarimla
Devletimizin hukuku cercevesinde her zaman hesap veririm bu bir sereftir…Ancak hukuk disiliklarla hareket eden ulkemize tuzak kuran sehitlerin ve gazilerin kanina girenlerden gorunmek zoruma gidiyor..vicdanen rahatim Allah insinde de hukuk indinde de hesap vermeye hazirim.Bu boyle biline…
Gorev yaptigim sure icinde din dil ve mezhep meşrep ayirimi asla yapmadim 5 ilcede arastirabilir.Asla yasadisina cikmadim bir imam hatipli ve dogulu olarak empati kurdum tum dezavantajli gruplara devletimizin sefkat elini uzattim.Asla fetocu degilim vatanimi sever hee turlu teroru lanetliyorum
Allah ulkemize zeval vermesin Adalet er yada gec tecelli edecek…Bana Karaman Diyarbakir ve Malatya halkinin dualari surekli geliyor.Bana yeter
Nesim bey, elbette hesabını hukuk önünde vereceksiniz. Hukukun vereceği karara kadar, sizi peşinen suçlayan yoktur. Ancak; açıklamanızda, “İmam Hatipli ve Doğulu” ifadesini kullanmanız doğru bir ifade değildir. FETÖ lideri de “Vaizdi” ve “Emekli vaizdi”.Milletin karnı bu ifadelere toktur. Millet artık yerli ve milli olanlara bakıyor. Siz en iyisi Hukuk önünde hesabınızı veriniz.
Okudugun onca yazidan iki kelimeyi secmeniz manidar FETÖ vurgunuz ise tam bir algi calismasi profesyonelliginize hayran kaldim
Sayın kaymakamım sizi yeşilyurt ilçesinde herkes severdi. Fetö işinizi bilemeyiz ama sizin gibi kaymakam elle zor gösterilir. Asla kibir yoktu, her aksam bir fakirin evindeydiniz. Bunlara biz şahit olduk. İnş tez zamanda gerçekler ortaya çıkar. Eğer tekrar göreve dönerseniz eskisi gibi Yeşilyurtta görmek isteriz. Allah yar ve yardımcınız olsun
Hakan bey ile aynı fikirdeyim.Yeşilyurtlular sizin gibi beyefendi ve mütevazi birisini unutmayacaktır.Allah yardımcınız olsun .
Hala Eski Kaymakamı savunan ilçe müdürüne ne demeli
Eski kaymakam tedbiren Malatya’dan gönderilince Malatya’da bir kesime ait gazete ve televizyon geri getirilmesi için kampanya yapmıştı. Şimdi bu durumda ne düşünülür?