KHK İle Malatya’dan 130 İhraç
- Malatya’da FETÖ, PKK ve diğer örgütlerle bağlantısı iddiasıyla memuriyetten çıkarılanların LİSTESİ…
Hükümetin son yayınladığı Kanun Hükmündeki Kararname (KHK) ile Malatya’da Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, İnönü Üniversitesi ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Orman ve su İşleri Bakanlıklarına bağlı kurum ve kuruluşlarda görevli toplam 130 kişi kamu görevinden çıkartıldı.
“TERÖR ÖRGÜTLERİYLE BAĞLANTILI OLANLAR…”
675 sayılı KHK ile ihraç edilen kamu görevlilerine ilişkin madde de, “Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisaki yahut bunlarla irtibatı olan ve ekli sayılı listede yer alan kişiler kamu görevinden başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın çıkarılmıştır. Bu kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmaz. Haklarında ayrıca özel kanun hükümlerine göre işlem tesis edilir.” denildi.
Malatya’da kamu görevinden ihraç edilen 48 öğretmenin büyük bir bölümünü KESK’e bağlı Eğitim-Sen üyeleri oluşturuyor.
48 ÖĞRETMEN VE 37 AKADEMİSYEN
KHK’ya göre; Malatya’da Milli Eğitim Bakanlığına 48 öğretmen, Adliye’de görevli 13 personel, Sağlık Bakanlığına bağlı kuruluşlarda çalışan 12’si doktor 30 personel, İnönü Üniversitesi’nde 3’ü profesör, 5’i doçent, 15’i yardımcı doçent olmak üzere 37 akademisyen personel, Sultansuyu TİGEM’den 1 ve Meteoroloji’den de 1 memur olmak üzere toplam 130 kamu görevlisi memuriyetten ihraç edildi.
675 sayılı KHK ile ihraç edilen kamu görevlilerine ilişkin Resmi Gazete’de yayımlanan liste şu şekilde;
MALATYA ADLİYESİ
Ali Eren Kaya (İcra Müdür Yardımcısı-Malatya Adliyesi)
Hale Şahin (Sağlık Memuru –Malatya Adliyesi)
Ali Osman Aslan (Teknisyen –Malatya Adliyesi)
Necmettin Levent (Yazıişleri Müdürü-Malatya Adliyesi)
Derya Salman (Zabıt katibi-Malatya Adliyesi)
Enes Atay (Zabıt katibi-Malatya Adliyesi)
Hamza Özbay (Zabıt katibi-Malatya Adliyesi)
Mahmut Oruç (Zabıt katibi-Malatya Adliyesi)
Muhittin Kalkan (Zabıt katibi-Malatya Adliyesi)
Murat Bolelli (Zabıt katibi-Malatya Adliyesi)
Sadık Erdal Erdoğan (Zabıt katibi-Malatya Adliyesi)
Serdar Kaçar (Zabıt katibi-Malatya Adliyesi)
Yunus Özkaya (Zabıt katibi-Malatya Adliyesi)
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Mehmet Uçman-Akçadağ
Selami Lort-Akçadağ
Abdulkadir Güler-Battalgazi
Ahmet Vedat Kaya- Battalgazi
Ali Ekber Baytemur- Battalgazi
Ali Ekber Şen- Battalgazi
Bünyamin Bulut- Battalgazi
Cengiz Uğur- Battalgazi
Faruk Söğüt- Battalgazi
Fatma Kaya- Battalgazi
Hasan Özdemir- Battalgazi
İmran Hüseyin Meral- Battalgazi
Kadir Yılmaz- Battalgazi
Mehmet Dolas- Battalgazi
Mesut Aydın- Battalgazi
Mustafa Yaylagül- Battalgazi
Salih Güler- Battalgazi
Şerif Demirel – Battalgazi
Tahsin Peker- Battalgazi
Umut Sertaç Özdemir- Battalgazi
Zahide Mutlu- Battalgazi
Zülfikar Ejder Sütçü- Battalgazi
Neşe Uzun-Yazıhan
Sema Çetinkaya-Yazıhan
Abuzer Karagöz-Yeşilyurt
Cennet Karakuş- Yeşilyurt
Deniz Akkaya- Yeşilyurt
Engin Cengiz- Yeşilyurt
Erdoğan Canpolat- Yeşilyurt
Erhan Sezer- Yeşilyurt
Hasan Çolak- Yeşilyurt
Hevval Yerebakan- Yeşilyurt
Kemal Akgül- Yeşilyurt
Kenan Erdoğan- Yeşilyurt
Müslüm Öztürkoğlu- Yeşilyurt
Nevin Canpolat- Yeşilyurt
Osman Salman- Yeşilyurt
Özkan Karataş- Yeşilyurt
Sami Yerebakan- Yeşilyurt
Sevda Aydoğan- Yeşilyurt
Sevim Yıldız İnan- Yeşilyurt
Tarık Yılmaz- Yeşilyurt
Yusuf Bağlıkol- Yeşilyurt
Abidin Çıplak –Kale
Hasan Oflaz-Kale
Methiye Nurdan Yılmaz- Doğanşehir
Ömer Yılmaz-Doğanşehir
Seher Doğan-Doğanşehir
SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI KURUMLAR
Cihat Dağlı-Uzman Tabip
Hasan Selim Sağol-Tabip
Cezmi Çelik-Tabip
Erol Demirtaş-Uzman Tabip
Ertan Karataş-Tabip
Fatma Kaya-Uzman Tabip
Adil Aytekin-Diş Tabibi
Ali Osman Uncu-Uzman Tabip
Atilla Alev-Uzman Tabip
İsmail Köksal-Uzman Tabip
Mustafa Esentürk-Uzman Tabip
Habibe Kılıç-Tabip
Ayşe Şimşek-Hemşire
Filiz Çılgasit-Hemşire
Hanife Derin-Hemşire
Hatice Zelyurt-Hemşire
Hedaye Bilgiç-Hemşire
Zühal Güler-Hemşire
Zülfiye Sütçü –Hemşire
Özlem Gitmez-Hemşire
Bülent Uçar-Sağlık Memuru
Sibel Gedik-Sağlık Memuru
Evrim Özbek-Sağlık Memuru
İbrahim Taş-Sağlık Teknisyeni
Öznur Arslan Akay-Psikolog
Vedat Uçar- Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
Orhan Uğur- Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
Seyyid Orhan Şahin- Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
Şenol Çağrıtekin- Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
Cengiz Uğurlu- Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
PROFESÖRLER
Ahmet Ekmekyapar -(Prof. -Mühendislik Fakültesi)
Mehmet Tikici- (Prof. – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
İsmet Özdemir -(Prof. -Eğitim Fakültesi)
DOÇENTLER
Abdurrahim Emhan -(Doç. Dr. –Sivil Havacılık Yüksekokulu)
Meral Aslan Malkoç -(Doç. Dr. -Diş Hekimliği Fakültesi)
Muhammet Yalçın -(Doç. Dr. -Diş Hekimliği Fakültesi)
Ebubekir Toy -(Doç. Dr.-Diş Hekimliği Fakültesi)
Fuat Ahmetoğlu-(Doç. Dr. –Diş Hekimliği Fakültesi)
YARDIMCI DOÇENTLER
Kemal Ekici -(Yrd. Doç. -Tıp Fakültesi)
Esra Kızılcı -(Yrd. Doç. Diş Hekimliği Fakültesi)
Hatice Akıncı Cansever -(Yrd. Doç. -Diş Hekimliği Fakültesi)
İsmail Hakkı Uzun -(Yrd. Doç. Diş Hekimliği Fakültesi)
Veli Alper Görgen- (Yrd. Doç. -Diş Hekimliği Fakültesi)
Mustafa Ersöz- (Yrd. Doç. – Diş Hekimliği Fakültesi)
Mahmut Dağlı -(Yrd. Doç. -Sürgü MYO)
Mehmet Erdem- (Yrd. Doç. -Mühendislik Fakültesi)
Mehmet Harun Kızılcı- (Yrd. Doç. -Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Mustafa Zincirkıran -(Yrd. Doç. – Sivil Havacılık Yüksekokulu)
Turabi Geyikli –(Yrd. Doç. – Eğitim Fakültesi)
Abdullah Mutlu- (Yrd. Doç. –İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Özgür Demirtaş – (Yrd. Doç. – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Özgür Özmen – (Yrd. Doç. – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Sinem Güravşar Gökçe -( Yrd. Doç. – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ
Ufuk Kılınç – (Öğretim Görevlisi – Yakınca MYO)
Ayşe Yakupoğulları -(Öğretim Görevlisi-Sağlık Hizmetleri MYO)
Hakan Kara -(Öğretim Görevlisi- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Salih Doğan – (Araştırma Görevlisi –Tıp Fakültesi)
Fatih Yıldırım -(Araştırma Görevlisi –Tıp Fakültesi)
İlhan Dolaşık- (Araştırma Görevlisi-Tıp Fakültesi)
Yavuz Yağar -( Araştırma Görevlisi-Tıp Fakültesi)
Çağlar Demir -(Araştırma Görevlisi-Tıp Fakültesi)
Ökkeş General -(Araştırma Görevlisi-İlahiyat Fakültesi)
Şenol Akaydın -(Araştırma Görevlisi –Eğitim Bilimleri Enstitüsü)
Veysel Göğebakan -( Araştırma Görevlisi-Mühendislik Fakültesi)
Abdullah Gürsü-(Araştırma Görevlisi-Hukuk Fakültesi)
Mehmet Ali Gazi- (Araştırma Görevlisi-İletişim Fakültesi)
Fikret Dağdeviren -(Araştırma Görevlisi-Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu)
DİĞER 2 KURUM
Üzeyir Önder Akyel (Sultansuyu TİGEM İşletme Müdür Yardımcısı)
Mehmet İkizoğlu (Tekniker-Malatya Meteoroloji Müdürü)
Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com
…Türkiye Cumhuriyeti Tarihine Kanlı Harflerle Yazılılan 15 Temmuz 2016 Darbe Girişimini Yaptıran Fetullah Gülen veya her kimse onlarla bilerek ve isteyerek belli menfaat karşılığı ilişki ve iletişim içinde olan ve bu ilişkiyi bilerek devam ettiren herkesin Allah belasını versin…
…Bu Darbe Girişimi sonrası gerçek anlamda Suçlu Olarak Tutuklanan kişiler Aysberkin görünen yüzüdür, bu kısım parçalandı ve yok edildi, Kanunun belki göremediği asıl kısım su altında gizlenen kısımdır ve en kısa zamanda onlarda Adalet karşısına çıkarılacaktır…
…Her ne kadar bu Dünyada bazıları için Adalet tecelli etmesse veya tesiri azsa da Yüce Yaradan Allah’ın bu dünyada ve Ahirette ki Adaleti ve Cezası tamdır…
Bu vatan bu kadar ihraç edilen, görevden uzaklaştırılan , tutuklanan, göz altına alınan 100 binlerce insan ve ailelerinin vatanı değil mi? Sadece sizin vatanınız mı? Biraz adil olun artık. Bu yaşanan haksızlıklar sizin başınıza gelseydi, şu an bu ülkeyi başımıza yıkmış olurdunuz. Bu insanlarsa Ya sabır ya Allah diyip adaletin yerini bulmasını bekliyorlar.
Maaş alamıyoruz maaş 2 aydır maaş yok bunu niye gururla yazmıyorsunuz yokmu bitane Allahtan korkan kuldan utanan kul hakkı yemeyen gerçek müslüman….
Vatana ihanet edenler belalarını bulsun bir an önce
güzel güzel de bu fetöcülerin yapmadığını malatya belediyesi yapıyor. 55 gündür esenlik maaş vermedi. Allahtan korkmaz kuldan utanmazlar. malatyahaber sen duyur sesimizi ne olur
Görevden ihraç edilen öğretmenlerin çoğu 12 eylül 1980 darbesine karşı bedel ödemiş insanlardı.Darbelere karşı mücadele etmiş insanlardır.