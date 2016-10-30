KHK İle Malatya’dan 130 İhraç

Malatya’da FETÖ, PKK ve diğer örgütlerle bağlantısı iddiasıyla memuriyetten çıkarılanların LİSTESİ…

Hükümetin son yayınladığı Kanun Hükmündeki Kararname (KHK) ile Malatya’da Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, İnönü Üniversitesi ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Orman ve su İşleri Bakanlıklarına bağlı kurum ve kuruluşlarda görevli toplam 130 kişi kamu görevinden çıkartıldı.

“TERÖR ÖRGÜTLERİYLE BAĞLANTILI OLANLAR…”

675 sayılı KHK ile ihraç edilen kamu görevlilerine ilişkin madde de, “Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisaki yahut bunlarla irtibatı olan ve ekli sayılı listede yer alan kişiler kamu görevinden başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın çıkarılmıştır. Bu kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmaz. Haklarında ayrıca özel kanun hükümlerine göre işlem tesis edilir.” denildi.

Malatya’da kamu görevinden ihraç edilen 48 öğretmenin büyük bir bölümünü KESK’e bağlı Eğitim-Sen üyeleri oluşturuyor.

48 ÖĞRETMEN VE 37 AKADEMİSYEN

KHK’ya göre; Malatya’da Milli Eğitim Bakanlığına 48 öğretmen, Adliye’de görevli 13 personel, Sağlık Bakanlığına bağlı kuruluşlarda çalışan 12’si doktor 30 personel, İnönü Üniversitesi’nde 3’ü profesör, 5’i doçent, 15’i yardımcı doçent olmak üzere 37 akademisyen personel, Sultansuyu TİGEM’den 1 ve Meteoroloji’den de 1 memur olmak üzere toplam 130 kamu görevlisi memuriyetten ihraç edildi.

675 sayılı KHK ile ihraç edilen kamu görevlilerine ilişkin Resmi Gazete’de yayımlanan liste şu şekilde;

MALATYA ADLİYESİ

Ali Eren Kaya (İcra Müdür Yardımcısı-Malatya Adliyesi)

Hale Şahin (Sağlık Memuru –Malatya Adliyesi)

Ali Osman Aslan (Teknisyen –Malatya Adliyesi)

Necmettin Levent (Yazıişleri Müdürü-Malatya Adliyesi)

Derya Salman (Zabıt katibi-Malatya Adliyesi)

Enes Atay (Zabıt katibi-Malatya Adliyesi)

Hamza Özbay (Zabıt katibi-Malatya Adliyesi)

Mahmut Oruç (Zabıt katibi-Malatya Adliyesi)

Muhittin Kalkan (Zabıt katibi-Malatya Adliyesi)

Murat Bolelli (Zabıt katibi-Malatya Adliyesi)

Sadık Erdal Erdoğan (Zabıt katibi-Malatya Adliyesi)

Serdar Kaçar (Zabıt katibi-Malatya Adliyesi)

Yunus Özkaya (Zabıt katibi-Malatya Adliyesi)

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Mehmet Uçman-Akçadağ

Selami Lort-Akçadağ

Abdulkadir Güler-Battalgazi

Ahmet Vedat Kaya- Battalgazi

Ali Ekber Baytemur- Battalgazi

Ali Ekber Şen- Battalgazi

Bünyamin Bulut- Battalgazi

Cengiz Uğur- Battalgazi

Faruk Söğüt- Battalgazi

Fatma Kaya- Battalgazi

Hasan Özdemir- Battalgazi

İmran Hüseyin Meral- Battalgazi

Kadir Yılmaz- Battalgazi

Mehmet Dolas- Battalgazi

Mesut Aydın- Battalgazi

Mustafa Yaylagül- Battalgazi

Salih Güler- Battalgazi

Şerif Demirel – Battalgazi

Tahsin Peker- Battalgazi

Umut Sertaç Özdemir- Battalgazi

Zahide Mutlu- Battalgazi

Zülfikar Ejder Sütçü- Battalgazi

Neşe Uzun-Yazıhan

Sema Çetinkaya-Yazıhan

Abuzer Karagöz-Yeşilyurt

Cennet Karakuş- Yeşilyurt

Deniz Akkaya- Yeşilyurt

Engin Cengiz- Yeşilyurt

Erdoğan Canpolat- Yeşilyurt

Erhan Sezer- Yeşilyurt

Hasan Çolak- Yeşilyurt

Hevval Yerebakan- Yeşilyurt

Kemal Akgül- Yeşilyurt

Kenan Erdoğan- Yeşilyurt

Müslüm Öztürkoğlu- Yeşilyurt

Nevin Canpolat- Yeşilyurt

Osman Salman- Yeşilyurt

Özkan Karataş- Yeşilyurt

Sami Yerebakan- Yeşilyurt

Sevda Aydoğan- Yeşilyurt

Sevim Yıldız İnan- Yeşilyurt

Tarık Yılmaz- Yeşilyurt

Yusuf Bağlıkol- Yeşilyurt

Abidin Çıplak –Kale

Hasan Oflaz-Kale

Methiye Nurdan Yılmaz- Doğanşehir

Ömer Yılmaz-Doğanşehir

Seher Doğan-Doğanşehir

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI KURUMLAR

Cihat Dağlı-Uzman Tabip

Hasan Selim Sağol-Tabip

Cezmi Çelik-Tabip

Erol Demirtaş-Uzman Tabip

Ertan Karataş-Tabip

Fatma Kaya-Uzman Tabip

Adil Aytekin-Diş Tabibi

Ali Osman Uncu-Uzman Tabip

Atilla Alev-Uzman Tabip

İsmail Köksal-Uzman Tabip

Mustafa Esentürk-Uzman Tabip

Habibe Kılıç-Tabip

Ayşe Şimşek-Hemşire

Filiz Çılgasit-Hemşire

Hanife Derin-Hemşire

Hatice Zelyurt-Hemşire

Hedaye Bilgiç-Hemşire

Zühal Güler-Hemşire

Zülfiye Sütçü –Hemşire

Özlem Gitmez-Hemşire

Bülent Uçar-Sağlık Memuru

Sibel Gedik-Sağlık Memuru

Evrim Özbek-Sağlık Memuru

İbrahim Taş-Sağlık Teknisyeni

Öznur Arslan Akay-Psikolog

Vedat Uçar- Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

Orhan Uğur- Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

Seyyid Orhan Şahin- Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

Şenol Çağrıtekin- Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

Cengiz Uğurlu- Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

PROFESÖRLER

Ahmet Ekmekyapar -(Prof. -Mühendislik Fakültesi)

Mehmet Tikici- (Prof. – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İsmet Özdemir -(Prof. -Eğitim Fakültesi)

DOÇENTLER

Abdurrahim Emhan -(Doç. Dr. –Sivil Havacılık Yüksekokulu)

Meral Aslan Malkoç -(Doç. Dr. -Diş Hekimliği Fakültesi)

Muhammet Yalçın -(Doç. Dr. -Diş Hekimliği Fakültesi)

Ebubekir Toy -(Doç. Dr.-Diş Hekimliği Fakültesi)

Fuat Ahmetoğlu-(Doç. Dr. –Diş Hekimliği Fakültesi)

YARDIMCI DOÇENTLER

Kemal Ekici -(Yrd. Doç. -Tıp Fakültesi)

Esra Kızılcı -(Yrd. Doç. Diş Hekimliği Fakültesi)

Hatice Akıncı Cansever -(Yrd. Doç. -Diş Hekimliği Fakültesi)

İsmail Hakkı Uzun -(Yrd. Doç. Diş Hekimliği Fakültesi)

Veli Alper Görgen- (Yrd. Doç. -Diş Hekimliği Fakültesi)

Mustafa Ersöz- (Yrd. Doç. – Diş Hekimliği Fakültesi)

Mahmut Dağlı -(Yrd. Doç. -Sürgü MYO)

Mehmet Erdem- (Yrd. Doç. -Mühendislik Fakültesi)

Mehmet Harun Kızılcı- (Yrd. Doç. -Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Mustafa Zincirkıran -(Yrd. Doç. – Sivil Havacılık Yüksekokulu)

Turabi Geyikli –(Yrd. Doç. – Eğitim Fakültesi)

Abdullah Mutlu- (Yrd. Doç. –İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Özgür Demirtaş – (Yrd. Doç. – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Özgür Özmen – (Yrd. Doç. – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Sinem Güravşar Gökçe -( Yrd. Doç. – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ

Ufuk Kılınç – (Öğretim Görevlisi – Yakınca MYO)

Ayşe Yakupoğulları -(Öğretim Görevlisi-Sağlık Hizmetleri MYO)

Hakan Kara -(Öğretim Görevlisi- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Salih Doğan – (Araştırma Görevlisi –Tıp Fakültesi)

Fatih Yıldırım -(Araştırma Görevlisi –Tıp Fakültesi)

İlhan Dolaşık- (Araştırma Görevlisi-Tıp Fakültesi)

Yavuz Yağar -( Araştırma Görevlisi-Tıp Fakültesi)

Çağlar Demir -(Araştırma Görevlisi-Tıp Fakültesi)

Ökkeş General -(Araştırma Görevlisi-İlahiyat Fakültesi)

Şenol Akaydın -(Araştırma Görevlisi –Eğitim Bilimleri Enstitüsü)

Veysel Göğebakan -( Araştırma Görevlisi-Mühendislik Fakültesi)

Abdullah Gürsü-(Araştırma Görevlisi-Hukuk Fakültesi)

Mehmet Ali Gazi- (Araştırma Görevlisi-İletişim Fakültesi)

Fikret Dağdeviren -(Araştırma Görevlisi-Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu)

DİĞER 2 KURUM

Üzeyir Önder Akyel (Sultansuyu TİGEM İşletme Müdür Yardımcısı)

Mehmet İkizoğlu (Tekniker-Malatya Meteoroloji Müdürü)

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com