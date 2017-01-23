KHK İle Malatya’dan 5’i Doktor 9 İhraç

Resmi Gazete’de yayınlanan 683 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile aralarında 4’ü uzman 5 doktorun da bulunduğu Malatya’da görevli 9 Sağlık Bakanlığı personeli, görevden ihraç edildi.

KHK’nın ekinde yeralan 1 numaralı listeye göre; Malatya-Yeşilyurt’ta görevli 4’ü uzman 5 doktor, 2 sağlık memuru, 1 eczacı ile 1 mühendis kamu görevinden çıkarıldı.

İhraç edilenler şunlar:

Kararname’nin 1’inci maddesi, kamu görevinden çıkarılanların durumu ile ilgili şu hükümleri içeriyor:

“MADDE 1 – (1) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan ve ekli (1) sayılı listede yer alan kişiler kamu görevinden başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın çıkarılmıştır. Bu kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmaz. Haklarında ayrıca özel kanun hükümlerine göre işlem tesis edilir.

(2) Birinci fıkra gereğince kamu görevinden çıkarılan kişilerin, mahkûmiyet kararı aranmaksızın, rütbe ve/veya memuriyetleri alınır ve bu kişiler görev yaptıkları teşkilata yeniden kabul edilmezler; bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemezler, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemezler; bunların uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılır. Bunların silah ruhsatları, gemi adamlığına ilişkin belgeleri ve pilot lisansları iptal edilir ve bu kişiler oturdukları kamu konutlarından veya vakıf lojmanlarından onbeş gün içinde tahliye edilir. Bu kişiler özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamazlar. Bu kişiler hakkında bakanlıkları ve kurumlarınca ilgili pasaport birimine derhal bildirimde bulunulur. Bu bildirim üzerine pasaport birimlerince pasaportlar iptal edilir.”

Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu kurulacak

Bu arada, yine Resmi Gazete’nin 23 Ocak 2017 günkü sayısında yayınlanan 685 Sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu kurulması hakkında KHK’ya göre, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle başka bir idari işlem tesis edilmeksizin doğrudan kanun hükmünde kararname hükümleri ile tesis edilen işlemlere ilişkin başvuruları değerlendirmek ve karara bağlamak üzere Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu kuruldu.

7 üyeden oluşması kararlaştırılan komisyon, kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarma ya da ilişiğin kesilmesi, öğrencilikle ilişiğin kesilmesi, dernekler, vakıflar, sendika, federasyon ve konfederasyonlar, özel sağlık kuruluşları, özel öğretim kurumları, vakıf yükseköğretim kurumları, özel radyo ve televizyon kuruluşları, gazete ve dergiler, haber ajansları, yayınevleri ve dağıtım kanallarının kapatılması, emekli personelin rütbelerinin alınması gibi konulardaki başvuruları değerlendirip karara bağlayacak.

malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi- iha