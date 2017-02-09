“KHK’yla Getirilen Teşvik Çok Önemli Bir Destek”

687 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname’de (KHK) yer alan düzenlemeyle, bölge ve işçi sayısı sınırları olmaksızın özel sektör işverenlerince 1 Şubat 2017 tarihinden itibaren sağlayacakları ilave istihdam için sigorta primi, gelir vergisi stopaj desteği ve damga vergisi desteği sağlanıyor.

malatyahaber.com Yazarı Ekonomist-Yeminli Mali Müşavir Mustafa Bahadır Altaş, 09 Şubat 2017 Tarihli ve 29974 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan KHK’da yeralan konu hakkında ve uygulamaya ilişkin şu bilgileri verdi ve değerlendirmede bulundu:

Yapılan düzenlemeyle 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen geçici 17.madde ile sigorta primi desteği, geçici 18.madde ile de gelir vergisi stopaj desteği ile damga vergisi desteği verilmesi kararlaştırılmıştır. Özel sektör işverenlerine sağlanan destek unsurları için bir bölge ve işçi sayısı sınırlaması bulunmamaktadır. Getirilen bu uygulama özellikle yıllardan beri tartışma konusu olan istihdam üzerindeki prim ve vergi yükünün işverene maliyeti acısından olumsuz etkisi en aza düşürmektedir. Mevcut işsizlik oranın dikkate alındığında uygulamanın belirli bir oranda işsizliğe çözüm olması ve kayıt dışı istihdama engel olması amaçlanmıştır. Yeni ve ilave istihdam için sağlanan bu teşvik tutarı çok önemli bir destektir.

Sigorta Primi Desteği

1 Ocak 2017 tarihinden 31 Aralık 2017 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere ; özel sektör işverenlerince kuruma kayıtlı işsizler arasından işe alınma tarihten önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmak ve 2016 yılı aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olmak kaydıyla işe alınan sigortalının aylık prim ödeme gün sayısının 22,22 TL ile çarpılması sonucunda bulunacak (30×22,22=660 TL aylık) tutar bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödeyecekleri sigortalı hisseleri dahil, tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene destek ödemesi şeklinde yapılacak.

İşverenlerin bu destekten yararlanabilmeleri için; ilgili döneme ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini yasal süre içinde kuruma vermesi, ödemelerini yasal sürede yapması, bildirilen sigortalının işyerinde fiilen çalışması gerekmektedir.

Ayrıca bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumu’na prim, idari para cezası, bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu (yapılandırılanlar hariç) bulunmaması gerekmektedir.

Bu maddeyle düzenlenen destek unsurundan yararlanmakta olan işverenler; aynı sigortalı için aynı dönemde diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamaz.

Gelir Vergisi Stopaj Desteği

1 Ocak 2017 tarihinden 31 Aralık 2017 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere ; özel sektör işverenlerince kuruma kayıtlı işsizler arasından işe alınma tarihten önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları ve 2016 yılı aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olmaları koşuluyla işe alındıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2017 tarihine kadar uygulanmak üzere, ücretlerinin 2017 yılında uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarının prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin, asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilecek.

1 ocak 2017 tarihinden itibaren yürürlükte bulunan asgari ücret üzerinden hesaplanan gelir vergisi 226,63 TL olup bekar bir işçi için hesaplanan AGİ (asgari geçim indirimi) 133,31 TL düştükten sonra kalan 93,32 TL gelir vergisi stopajı, işverenin beyan etmiş olduğu ilgili döneme ilişkin muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilecek.

Bu madde kapsamında gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlananlar, diğer kanunlarda yer alan benzer nitelikli gelir vergisi stopajı teşviklerinden yararlanamaz.

Damga Vergisi de İstisna

Bu kapsamında işe alınan işçilere yapılan ücret ödemelerine ilişkin damga vergisinin aylık brüt asgari ücretin prim ödeme gün sayısına isabet eden kısmı (13,49 TL) beyan edilmez ve ödenmez.

Sağlanan Toplam Destek

687 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamede ile yapılan düzenleme sonrasında, özel sektör işverenlerince kuruma kayıtlı işsizler arasından işe alınan ilave bir istihdam için;

30 gün asgari ücret üzerinden prime esas kazanç bildirimi yapılan bekar bir işçi üzerinden,

660.00 TL Sigorta Primi Desteği, 93,32 TL Gelir Vergisi Stopaj Desteği ve 13,49 TL Damga Vergisi desteği olmak üzere toplamda 766,81 TL’si destek sağlanmış olacaktır.

1 ocak 2017 tarihinden itibaren geçerli olan net 1.404,06 TL’ye ve 1.777,50 TL brüt asgari ücretin işverene maliyeti 2.177,44 TL’dir.

Getirilen bu destek uygulama ile asgari ücretli bir işçinin işverene maliyeti 1.410,63 TL olarak hesaplanacaktır.”

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com