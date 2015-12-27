Kick Boks Şampiyonası Yapılacak



6. Anadolu İlleri Arası Kick Boks Şampiyonası, Elazığ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde 26-28 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek.



Türkiye Kick Boks Federasyonu Teknik Kurul Başkanı ve Kick Boks Malatya İl Temsilcisi Nurullah Ertaş, Anadolu illeri arasında düzenlenen şampiyonaların sporcuların gelişimi açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Ertaş, şampiyonaların artarak devam edeceğine dikkat çekerek, “2009 yılında 1. Anadolu İller Arası Kick Boks Şampiyonası’nı Malatya’da, ikincisini Elazığ’da, üçüncüsünü Kahramanmaraş’ta, dördüncüsünü Erzurum’da, beşincisini ise Malatya’nın Akçadağ ilçesinde

gerçekleştirmiştik. Şampiyonamızın altıncısını ise yine Elazığ’da gerçekleştireceğiz. Şampiyonaya, milli sporcular da iştirak edecek” dedi.



Ertaş, şampiyonanın Kırşehir’de 5-10 Mart tarihlerinde yapılacak olan Türkiye Kick Boks Şampiyonası öncesi sporculara tecrübe katacağını sözlerine ekledi.

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