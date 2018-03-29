Kickboxer: Misilleme

Vengeance’dan 1 sene sonra geçen filmde, Kurt Sloan Thailand’a dönmemeye yemin etmiştir. MMA için çalışırken, kendini uyuşturulmuş ve zorla Thailan’a getirilmiş bulur; ancak bu sefer hapishanededir. Oradadır, çünkü onu oraya koyanlar, onun Mongkut adında 2 metre, 180 kilo olan biriyle karşılaşmasını istiyordur. Bu dövüş karşısında, Kurt 2 milyon dolar ve özgürlüğünü kazanacaktır. Kurt ilk başta karşı koyar ancak sonra başına ödül konulur ve Mongkut ile dövüşmeye mecbur kalır. Kurt başka şansı kalmadığından, Mongkut ile karşı karşıya kalıp özgürlüğünü kazanabilmek için şimdiye kadarki en sıkı antrenmanlarını yapar, beklenmedik koçlarla çalışır.

Yönetmen: Dimitri Logothetis

Oyuncular: Alain Moussi, Christopher Lambert, Jean-Claude Van Damme, Mike Tyson, Sara Malakul Lane

Tür: Aksiyon, Drama

Yapım Yılı: 2017 (110 dk)

Vizyon Tarihi: 30 Mart 2018 Cuma

Senaryo: Dimitri Logothetis

Yapımcı Firma: Our House Films

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dil: İngilizce

Orijinal Adı: Kickboxer: Retaliation

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