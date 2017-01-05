“Kılıçdaroğlu Bile Olsa Karşıyız”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, ‘Başkanlık sistemi’ ile ilgili, “Bunun adı diktatörlüktür. Bunu kişi üzerinden tartışmıyoruz. Kemal Kılıçdaroğ’lu da olsa başkan biz buna karşıyız” dedi.

CHP Malatya İl Teşkilatı’nda basın toplantısı düzenleyen Ağbaba, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye El-Bab’da sürdürdüğü Fırat Kalkanı Operasyonu’nda şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Hüsnü Bilgiç’e Allah’tan rahmet ailesine başsağlığı diledi.

“MAALESEF ORTADOĞU ÜLKESİ DURUMUNA GELDİK”

Ağbaba, Türkiye’nin son bir yıldan buyana terörün kol gezdiği, şehirlerde canlı bombaların patladığı bir ülke haline geldiğini ifade ederek, “Gün geçmiyor ki Türkiye’nin bir ilinde canlı bomba patlamasın. Türkiye, aslında tam bir katliamlar ülkesi haline geldi. Maalesef son bir yıldan beri fiili olarak yürütülen bir başkanlık döneminde Türkiye’nin birçok ili artık Bağdat’tan, Kabil’den herhangi bir Ortadoğu ülkesinden farkı kalmadı. Maalesef Ortadoğu ülkesi durumuna geldik. Ortadoğu ülkesi demek; kanın, gözyaşının olduğu, insanların mezhep savaşına giriştiği, etnik kimlik savaşlarının olduğu ülke demek. Maalesef Türkiye’nin her yanında terör can almaya devam ediyor” diye konuştu.

“YÖNETİLEMEYEN BİR ÜLKE KONUMUNDAYIZ”

İktidarın yaşanan olayların sorumluluğunu alması gerektiğini savunan Ağbaba, şunları söyledi:

“Bir eğlence merkezinde yeni yıla giren insanları, eli kanlı bir katil silahla tarayarak, öldürdü. Maalesef bunların arkasındaki güçler bir türlü bulunamadı. Maalesef devlet bunlara çok ciddi bir şekilde tedbir alamadı. Hükümet, iktidar bunun sorumluluğunu almalı. Dünyanın herhangi bir ülkesinde böyle bir olay olsa istifa olur. Avrupa ülkelerinde her ay iki patlama olmuyor. Avrupa ülkeleri bunun tedbirini alabiliyor ama maalesef bizde bu konuda tedbir alınabilmiş değil. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 14, 14, 15 yaşındaki çocukların, insanların sosyal medya paylaşımlarını takip ediyor, insanları gözaltına alıyor. Mutlaka istihbaratın devreye girerek, bu olayları önlemesi gerekiyor. Yönetilemeyen bir ülke konumundayız. Bakanların ismini bilen kimse yok. Türkiye’de herhangi bir terör olayından sonra sorumluluğu alan hiç kimse yok. Bazı aktroller, bazı troller hala muhalefeti suçlamakla, hala insanları hedef göstermekle meşguller.”

“TÜRKİYE BİR ATEŞ ÇEMBERİ, BİR BATAKLIKTADIR”

Ağbaba, hükümeti Suriye politikasından dolayı sert bir dille eleştirerek, “AKP’nin Suriye politikaları neticesinde Türkiye bugün bir ateş çemberinde, bir bataklıktadır. Bunu herkesin bilmesi ve her yerde ifade etmemiz gerekiyor. ‘Suriye’deki ateşe benzinle gitme, karışma onların işlerine’ dedik. Ama ne yaptı, ateşe benzin döktü o ateş Türkiye’ye de sıçradı. Bugün Gaziantep’inde, Adıyaman’ında, İstanbul’una, Konya’sında binlerce IŞİD’in hücre evleri var. Bunların buralara yerleşmesi de bu yanlış politikalardandır. Suriye’de IŞİD’e karşı operasyon yapıyorsun ama bunu yaparken, dün kol kola girdiğin insanları karşına alırken kendi ülkeni düşün. Önce kendi ülkendeki IŞİD militanlarına operasyon yap. Onların yerlerini, adreslerini biliyorsun, önce onları burada kurut, sınır güvenliğini en üst noktaya çıkart ki insanlar katledilmesin. Bütün bu olaylar oluyor, laikliği savunana gençler tutuklanıyor. ‘Laiklik bu ülkenin çimentosudur’ demiş. Yalan mı demiş? Laiklik bu ülkenin çimentosu, laiklik AKP’nin de güvencesi. Laiklik, bizi Suriye’ye benzetmeyen özelliğimizdir” ifadelerini kullandı.

“OHAL, AKP’NİN KENDİNE MUHALİFLERİ SUSTURMAYA YARIYOR”

OHAL’in uzatılmasına da değinen Ağbaba, şunları söyledi:

“Türkiye’de her yerde kan akıyor, gözyaşı var, ekonomi kötüye gidiyor OHAL’i tekrar uzattılar. OHAL döneminde sanki terör azalmış, işsizlik azalmış, ekonomi iyiye gitmiş gibi OHAL’i uzattılar. OHAL neye yarıyor? OHAL, AKP’nin kendi muhaliflerini susturmaya yarıyor. Kendine muhalif gazetecileri, kendine muhalif basın organlarını susturuyor. Evrensel Kültür Dergisi’ni kapatıyor. Yol TV’yi kapatıyor. Atatürk’e, Cumhuriyet’e küfreden televizyonlar bangır bangır yaparken, radyolar, televizyonlar kapatılıyor. İnsanlar tutuklanıyor, gözaltına alınıyor. Her tarafta baskı var. Amaç OHAL’de terörü azaltmak değil, amaç OHAL’de düzeni sağlamak değil, OHAL’, AKP’ye muhalifleri susturmak.”

“BAŞKAN KEMAL KILIÇDAROĞLU BİLE OLSA BUNA KARŞIYIZ”

Anayasa Komisyonu’ndaki yaşananların gizlendiğini iddia eden Ağbaba, “AKP, olabildiğince Anayasa tartışmalarını açmamak istiyor. Medyada başkanlıkla ilgili tartışma yaptırılmıyor. O anlı, şanlı büyük televizyon kanallarında konuşulan konular başka, Anayasa tartışması konuşulmuyor. Ne deniliyor, ‘Cumhurbaşkanlığı sistemi.’ ‘Cumhurbaşkanlığı sistemi’ falan değil, tam tamına bir başkanlık, diktatörlük sistemi geliyor. Anayasa Komisyonu’ndaki tartışmaları televizyon kanallarından, insanlardan gizlediler. Pazartesi gününden itibaren meclise, genel kurula geliyor. Onu da TRT 3’ten vermeyecekler. Çünkü korkuyorlar, halkın anlamasını istemiyorlar. Burada gelen şey; cumhuriyet rejiminin yok edilmesidir, bizi biz yapan değerlerin yok edilmesidir. Meclis lav ediliyor. Meclis tamamen ortadan kaldırılıyor, bütün yetkiler bir insanda toplanıyor. Yasama, yürütme ve yargı sadece bir insanın elinde toplanıyor. Düşünün ki bütün yargıyı kendi atıyor. Bütün yürütmeyi bakanından genel müdürüne, daire başkanından rektörüne kadar kendi atıyor. Yasamayı kendi yapıyor. Seçtiği milletvekilleriyle yargıyı kendi yapıyor. Bunun adı diktatörlüktür. Bunu kişi üzerinden tartışmıyoruz. Kemal Kılıçdaroğ’lu da olsa başkan biz buna karşıyız. Türkiye’de son bir yılda iki tane darbe oldu. Biri başarılı bir darbe, yüzde 49,5 ile seçilen Ahmet Davutoğlu’nun başbakanlıktan alınması bir darbedir. Bir de 15 Temmuz’da bir darbe girişimi. Bütün darbelerin panzehiri demokrasidir” dedi.

“BÜYÜKŞEHİR MALATYA’YI YÖNETEMİYOR”

Malatya’nın yönetilemediğini ileri süren Ağbaba, “Malatya açısından da kötü günler yaşıyoruz. Maalesef ülke gibi Malatya’da yönetilemiyor. Büyükşehir, Malatya’yı yönetemiyor. Bazı belediyeler yandaş eleman almakla meşgul, yandaş vakıfları büyütmekle meşgul. Malatya, bu süreçte hiç susuz kalmamıştı. Ocak’tayız, Malatya’da birçok evde bugün su yok. Malatya’da su yok” diye konuştu.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com